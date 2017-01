Fiera sin tino

REGINA YÉPEZ Publicada el

Dos derrotas en los primeros tres partidos del 2017, sólo tres goles anotados y un promedio de tres disparos a gol por partido, sin duda, el León del 2017 -aunque no se realizaron grandes cambios- es muy diferente al primero que tomó Javier Torrente en 2016.



Desde que quedaron eliminados en las semifinales del Apertura 2016, se entendió que el Clausura 2017 sería complicado para León pues las lesiones lo habían diezmado. Sin embargo, éste no ha sido el único tema a resolver para el conjunto felino que se ha notado con menos llegadas al arco rival y cuando lo logra, falto de contundencia frente al arco rival.



Y es que de tener un promedio de cinco tiros a gol en los primeros tres partidos al mando de Javier Torrente y haberlo mantenido en el cierre de la temporada regular, el equipo presume apenas tres en las primeras tres fechas del nuevo torneo en la Liga MX.



Esto producto de la ausencia de hombres bien acoplados al grupo y especialistas en la tarea de crear opciones de gol, y desafortunadamente para los Verdes, traducido en la baja cantidad de goles anotados.



Ante Atlas, América y Jaguares el año pasado, León marcó seis goles en total; este 2017, después de tres juegos, presume la mitad, sólo tres (un gol por juego).



Importante señalar que de estos, sólo uno ha sido marcado por un delantero -Maxi Morález-, mientras que los restantes han sido anotados por un defensa y un mediocampista, Fernando Navarro y Carlos Peña respectivamente.



Mauro Boselli, por su parte, aunque inició por fin una temporada luego de un año, no ha tenido la oportunidad de inaugurar su cuota goleadora con el 2017, en parte por las pocas opciones que ha tenido pero también porque ha estado poco fino cuando le llega el balón a los pies.



Esta situación ha provocado que en cuanto a resultados, el presente esmeralda no sea tan positivo como la temporada pasada, y aunque apenas es el inicio de la nueva campaña, la falta de contundencia es un tema que el cuadro verdiblanco necesita corregir si no quiere dejar ir más puntos y menos en casa.