Los ‘mata sanos’ de La Fiera

Los "Matasanos” del León.



Así se les dicen algunos jugadores en la interna, a los servicios médicos del club.



No de hoy, no de ayer, ni de hace unas semanas. Desde que ese departamento era manejado por el Doctor Saúl Juárez, los jugadores del León se refieren a ellos de esa manera, claro no de manera abierta, sino entre ellos, en voz baja. No los culpo, y las estadísticas les dan la razón. La cantidad de lesionados en los últimos años de este equipo es ridícula



El tema es grave. Decir que por una mala suerte tienes al equipo con más lesiones del futbol mexicano, en los últimos años, sería totalmente irresponsable en un club profesional. No puedes dejar al azar un área que al igual que la futbolística y la administrativa tiene que ser evaluada.



Sería como decir que el equipo no gana partidos porque no tiene suerte… un partido, dos, tres, te pueden comprar ese discurso pero durante varios torneos, durante varias temporadas, varios años, no lo creo. Echarle la culpa a la mala suerte es negligencia.



Y yo no sé qué sea lo que le está faltando al Club:



Si la calidad en la práctica de los médicos que contratan o es la falta de instalaciones, aparatos y demás cosas que un equipo profesional debe contar para atender tan importante cuestión. O que tal vez los jugadores no respetan el entrenamiento invisible. Puede que sea la combinación de todo.



Yo les paso la bolita, a ver quién se queda con ella:



Si los médicos del León o la directiva, o quién se la pasa entre ellos. Podrán decir que esto pasa en el futbol pero la realidad es que de toda la liga el León tiene el más severo problema con el tema de las lesiones.



¿Falta de capacidad de los encargados? o ¿falta de inversión del club en el área médica?



Ojo. Que también tiene que ver la disciplina del jugador.



Si el deportista de alto rendimiento no vigila sus horas de sueño, descanso, recuperación y alimentación, también atenta contra los esfuerzos del club por tenerlos en óptimas condiciones y se expone a lesionarse o no recuperarse en tiempo y forma.



¿Hasta dónde el futbolista del León se está cuidando? Y hasta dónde está ayudando a que el León sea el equipo con más lesionados, en promedio, de todo el futbol mexicano los últimos años.



Si la conclusión final es que el equipo tiene “mala suerte” en esa área, pues tendrán que darse una vuelta en el “mercado de brujos” para encontrar algo que “cure” o “ahuyente”; algún amuleto, pata de conejo, rezo, conjuro. O que a lado del departamento médico esté un “chamán”, “brujo”, “santero”, “rezador”, “sobador”, “oráculo” o cualquier otro personaje que se encargue de arreglar la “suerte” y no haya tal cantidad de lesionados en el club cada torneo.