La venganza

Las agresiones de Donald Trump a México desencadenan el resentimiento de todo un pueblo. Hoy nos une el malestar por las vejaciones verbales, las amenazas comerciales y la injusticia de querer cobrarnos un muro absurdo.



Cuando la Ford canceló su inversión en San Luis Potosí, enfurecimos; cuando vinieron las amenazas a Toyota y BMW, que no son norteamericanas, aplaudimos que no cedieran.



En contrapartida surgen “cadenas” de mensajes en las redes sociales que sugieren hacer boicot a las empresas norteamericanas en México. El alcalde de Irapuato dijo que su municipio no compraría marca Ford. Otros sugirieron irnos directo contra Banamex, una subsidiaria del banco norteamericano Citi. Hay quien pide no comprar en Walmart y preferir Soriana o Comercial Mexicana. Es absurdo.



Primero, lo hacen desde plataformas de empresas norteamericanas como Facebook, Twitter o WhatsApp. Lo difunden en correos electrónicos de Google, Yahoo o MSN.



Supongamos que triunfara esa oleada de ira contra las trasnacionales norteamericanas. Si todos los individuos y las empresas cancelaran sus cuentas en Banamex, miles de empleados quedarían sin trabajo. Toda la cartera de clientes con créditos en la institución perderían la oportunidad de hacer negocios, obtener hipotecas y todos los servicios que otorga la institución. La intermediación bancaria se reduciría con la consiguiente pérdida de valor en la cadena de crédito. Lo mismo pasaría en Walmart o con las líneas aéreas norteamericanas o con las docenas de empresas que producen y prestan servicios en el País.



Si de verdad queremos vengarnos de las afrentas de Trump, el camino es abrir más nuestra economía, incluso reducir impuestos en la frontera norte para atraer más inversión. Es una de las pocas propuestas sensatas de Andrés Manuel López Obrador.



Para consumir los productos y servicios mexicanos tenemos que mejorar su calidad y aumentar su competitividad. El nacionalismo primitivo (como el aplicado en el Brexit y en la elección norteamericana) es un reflejo de incompetencia.



El deber de un alcalde es comprar los mejores equipos al mejor precio para la protección de sus ciudadanos; el del ama de casa es buscar las mejores ofertas en los supermercados, y el del empresario es conseguir los créditos más convenientes para su negocio.



La globalización es imparable por más que se esgrima el fascista mensaje de “America First”. La animadversión por la nueva política causa náuseas en todo el mundo. Las marchas del sábado fueron la primera muestra de una resistencia a la vulgaridad, obscenidad, ignorancia y mentiras de Trump. También fueron una señal de que la mayoría pensante de Estados Unidos quiere un País inclusivo, abierto y global, sin muros y sin racismo. Bravo por las mujeres.



Seguro que no me hospedaría en un hotel de Trump, aunque sé por cierto que sus afanadoras, meseros, cocineros, jardineros y buena parte del personal son mexicanos y latinos.



Pero de eso a participar en un boicot a empresas de capital norteamericano con el 99.9% de los empleados mexicanos, es un disparate.



La economía cerrada en México alentó monopolios, burocracia y estancamiento. Tan solo recordar lo que se tardaba un “permiso” de importación en los 80 causa migraña. Era otra locura.



Quien más perderá, será el consumidor norteamericano si dan cerrojo al comercio internacional. Ya veremos.