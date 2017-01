FRANCISCO HORTA Publicada el

TIERRAS AFRICANAS



A propósito de diversificación del mercado, el año pasado Guanajuato integró cuatro nuevos destinos africanos a sus exportaciones.



Chad, Etiopía, Costa de Marfil, Anguila e Islas Comoras son los lugares a los que el estado envía producto terminado, sobre todo del sector automotriz y de belleza.



Pero en particular, ¿cuáles son esos productos que tienen como destino los países del continente africano?



De acuerdo con una base de datos compartida por la Cofoce, de Luis Rojas, se trata de neumáticos, champú y productos químicos orgánicos que se producen en compañías situadas en Silao, Irapuato y Celaya.



El valor de las exportaciones a estos destinos superó los 99 mil dólares entre enero y noviembre de 2016.



Chad, por ejemplo, es un País sin salida al mar, situado en África Central; Reunión es una isla del Archipiélago de las Mascareñas, en el Océano Indico; Anguila está al extremo norte de las Islas de Barlovento en las Antillas Menores, y las Islas Comoras es un País formado por tres islas en el sureste de África, al extremo norte del canal de Mozambique, en el Océano Indico, entre el norte de Madagascar y el este de Mozambique.



Los nuevos productos que Guanajuato exportó en 2016 fueron aceites de girasol, algodón, cisternas, tractores, motores y tubos de caucho.



De enero a noviembre de 2016, Guanajuato exportó en total 19 mil 683 millones de dólares, con mil 130 empresas exportadoras que suman 176 mil 155 personas como fuerza laboral.



En cuanto sectores, sigue siendo el automotriz-autopartes, de agroalimentos, el eléctrico y de componentes los que mejores cifran registran.



NO MÁS



Hablando del empresario neoyorkino y ahora Presidente estadounidense, Donald Trump, ayer cumplió una de sus primeras promesas electorales: la de retirar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés).



El ambicioso y a la vez polémico tratado comenzó su vida a mediados del año pasado, aglomerando a 12 países, entre ellos México y Chile.



Usted recordará que antes de concluir el año fue el propio Trump quien consideró que el TPP era un desastre en potencia para Estados Unidos, por lo que ayer mencionó que su salida será todo un logro en beneficio del trabajador estadounidense.



EN SUSPENSO



Ya embarcados en menesteres de Tratados, será el ultimo día del mes en curso cuando conozcamos a detalle la resolución del TLC; aunque a decir verdad, con las palabras expresadas por Donald Trump y el propio presidente de México, Enrique Peña Nieto, parece que la situación no será tan grave en cuanto a los cambios del Tratado.



En campaña, Trump habló constantemente de muros y de renegociar el acuerdo comercial por considerar que le ha quitado miles de empleos a los estadounidenses, mismos que se han quedado en México.



Mañana, los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, tienen agendadas reuniones con gente de la Casa Blanca, como Reince Priebus, jefe de Gabinete; Jared Kushner y Stephen Bannon, asesores de la Presidencia; Gary Cohn, director del Consejo Nacional de Economía; Peter Navarro, director del Consejo Nacional de Comercio, y Michael Flynn, consejero de Seguridad Nacional.



DE CERCA



En el tema del TLC tendremos que estar pendientes por estas tierras, pues es precisamente Guanajuato, junto con Querétaro y San Luis Potosí, uno de los estados con mayor registro de exportaciones a Estados Unidos, con cifras que han aumentado más con el “boom” del sector automotriz y el crecimiento del sector alimentos.



EL TLCAN comenzó a funcionar en 1994, eliminando las restricciones al comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y creando una de las zonas de comercio más grandes.



En el caso de Guanajuato más del 70% de sus productos se envía al País del norte, y no sólo por trasnacionales, sino también por importantes empresas locales del sector cuero-calzado.

