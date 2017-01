Abandona consulado ex gobernador fidel

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Fidel Herrera Beltrán presentó su renuncia como Cónsul de México en Barcelona, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).



El ex gobernador de Veracruz aseguró que renunció al Consulado para regresar al País y enfrentar las calumnias lanzadas en su contra.



La separación del cargo tiene carácter de irrevocable, aclaró la SRE.



El ex Gobernador de Veracruz asumió el cargo el 19 de octubre de 2015.



El jueves pasado la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado exigió a la SRE la remoción de Fidel Herrera como Cónsul de México en Barcelona.



La senadora del PRD, Angélica de la Peña, demandó que el político priísta sea traído a México para rendir cuentas sobre la aplicación de medicamentos falsos a niños con cáncer durante su gestión como Gobernador de Veracruz.



Desde su cuenta de Twitter, Fidel aseguró que son falsos los señalamientos del actual gobernador , Miguel Ángel Yunes, que lo involucran en la aplicación de medicamentos clonados a niños con cáncer.



Cuestionado en las redes sociales sobre si tardará en rendir cuentas ante la justicia mexicana, Herrera advirtió que viajará directo a México.



“Voy directo a enfrentar la calumnia. Es falsedad total”, escribió en la red social.



Por su parte, el gobernador Miguel Ángel Yunes, afirmó que el Gobierno federal le pidió a Fidel su renuncia por el escándalo de los medicamentos apócrifos.



“Yo sé que el Gobierno le pidió la renuncia. El Gobierno hizo bien en pedirle la renuncia, hizo mal en nombrarlo”, sostuvo.



Entrevistado antes de participar en la Asamblea Nacional del PAN, Yunes consideró que Herrera no podrá alegar que desconocía el caso de los medicamentos para el tratamiento del cáncer que resultaron adulterados.

Defensa: Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, llevará la defensa de Herrera.