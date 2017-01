Agresor de colegio de NL consiguió llave para acceder al arma

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

Aldo Fasci, vocero de seguridad del gobierno de Nuevo León, aseguró que el arma con la que un menor hirió de gravedad a tres de sus compañeros y a su maestra en el Colegio Americano del Noreste, estaba guardada bajo llave.



"Las armas sí estaban resguardadas bajo llave; este niño consiguió la llave sin autorización y sacó la pistola", detalló el funcionario.



En entrevista con Luis Cárdenas, en Noticias MVS, Fasci señaló que es el Ministerio Público el que tiene que decidir si el padre del menor tiene alguna responsabilidad en el caso.



El miércoles pasado, en el Colegio Americano del Noreste, institución privada de la ciudad de Monterrey, un menor de edad usó un arma para disparar en contra de tres de sus compañeros, contra su maestra y contra sí mismo.



El atacante sufrió muerte cerebral y sus órganos fueron donados; una niña fue dada de alta y la maestra y dos menores se encuentran graves.



Más tarde, se sabría que el arma ocupada para perpetrar el ataque era propiedad del papá del niño agresor.



Aldo Fasci reiteró que "no hay una organización detrás que empujara a este muchacho a hacer lo que hizo".



Tras el hecho, autoridades investigaban si grupos de Internet, que se adjudicaban participación en el suceso, tenían relación con los hechos.



"No hay cómplices, no hay quien le ayudara, fue él solo", apuntó el funcionario de Nuevo León.



En cuanto al video del incidente, grabado a través de una cámara de seguridad, el cual se filtró, Fasci señaló que éste se grabó con un celular, a través de una de las pantallas de las cámaras del colegio.