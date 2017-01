Crece 79% secuestro en el actual sexenio

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El delito de secuestro aumentó 79% en los primeros cuatro años de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en comparación con el mismo periodo del sexenio de Felipe Calderón, reportó ayer la organización Alto al Secuestro.



De acuerdo con un informe presentado por la presidenta de la organización, Isabel Miranda de Wallace, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010 se denunciaron 4 mil 937 plagios; mientras que de diciembre de 2012 a diciembre de 2016, sumaron 8 mil 833.



“Como podemos apreciar, pese a los esfuerzos del Gobierno federal el delito de secuestro sigue siendo una asignatura pendiente en México, los gobernadores no acompañan este esfuerzo; no están interesados en erradicar el flagelo del secuestro en sus entidades”, afirmó Mirada.



La activista planteó que a los estados que “nadan de muertito” en el tema se les castigue quitándoles presupuesto para difusión del Gobernador, además de aplicar controles más estrictos para el uso de fondos federales.



“Estamos viendo que en muchos casos hay una gran simulación por parte de los gobernadores. Hacen como que hacen, es decir, se toman la foto, pero en la realidad no están haciendo nada contra el delito de secuestro”, acusó.



Entre las entidades que tuvieron un aumento significativo de secuestros entre un sexenio y otro, está el Estado de México, donde se denunciaron 705 casos en los primeros cuatro años del sexenio pasado y 2 mil 87 en el mismo lapso del presente periodo.



Los 8 mil 833 secuestros registrados en lo que va de la Administración de Peña, equivalen a 42 semanales o seis diarios.