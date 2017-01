Critica Zavala a Anaya

EL UNIVERSAL | Misael Zavala, Suzzete Alcántara y Alejandra Canchola / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Aunque el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, llamó a la unidad panista y a trabajar para ganar las elecciones de este año —Estado de México, Coahuila, Nayarit y el proceso local en Veracruz—, la aspirante presidencial y ex primera dama, Margarita Zavala, aseguró que el presidente del blanquiazul está concentrado en sí mismo.



Minutos después de que Anaya Cortés enviara un mensaje en el que llamó a evitar sectarismos y trabajar juntos, aseveró que las elecciones se ponen en riesgo cuando existen intereses personales.



“[Ricardo Anaya] afirmó que se iba a concentrar en las elecciones de este año, pero no parece así. Realmente se está concentrando en sí mismo y lo que necesitamos es concentrarnos en ganar los comicios y en una estrategia para recuperar la Presidencia”, expresó.



Tras concluir la Asamblea Nacional Ordinaria del partido —llevada a cabo en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México—, en la que tomaron protesta cerca de 300 consejeros nacionales, Zavala Gómez del Campo aclaró que los militantes del blanquiazul “somos muy generosos con el presidente nacional, escuchamos un discurso de Ricardo Anaya; sin embargo, lo importante es que él asuma eso, que el apoyo es como presidente del PAN, nada menos y nada más”.



“Me parece que es importante que salgamos todos juntos y que no se confunda lo que se es ser juez y parte, ni lo que significa la presidencia nacional”, agregó.



Dejó en claro que las elecciones se ponen en riesgo cuando hay intereses personales, “pero estoy convencida de que el PAN va a salir adelante con las personas que sean más competitivas. Me hubiera gustado también verlos en los spots [a los del Estado de México]”.



Expresó que lo importante en el consejo nacional de su partido es tener consciencia social y crítica. En ese sentido, rechazó representaciones de grupos que no “sean el Partido Acción Nacional, donde se delibere, se decida y se vea por el bien de México, no de una persona ni de un grupo”.



Dijo que la Asamblea Nacional Ordinaria del su partido fue un acto de Acción Nacional y de los consejeros panistas, pero —aclaró—, “si en realidad algunos se pusieron de acuerdo para que hubiera grupos adelante, lamento mucho que a eso hayan dedicado su tiempo”.



“Tenemos que dedicar el tiempo a ganar las elecciones de 2018, que pasan también por los comicios del 4 de junio este año, cuando se disputen las gubernaturas del Estado de México, Coahuila y Nayarit, así como las votaciones a presidentes municipales de Veracruz”, dijo Margarita Zavala.



Pidió a la militancia de Acción Nacional en todo el país que asuma su compromiso histórico con México, “porque tiene mucho por hacer para acercarse a la ciudadanía, promoviendo un discurso diferente y tiene que discutir los temas fundamentales para los ciudadanos”.