Diálogo y negociación con gobierno de EU, dice EPN

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Ante la nueva política exterior de Estados Unidos, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México no asumirá una postura de confrontación, ni sumisión, sino de “diálogo y la negociación” como de solución ante los señalamientos contra nuestro país del presidente estadounidense Donald Trump.



En la residencia oficial de Los Pinos, acompañado por integrantes de su gabinete, legisladores y empresarios, el Ejecutivo federal hizo un pronunciamiento sobre los objetivos de la política exterior para los dos últimos años de su administración, donde reiteró que México no cree en los muros, sino en los puentes y en el uso la tecnología como aliados para una buena vecindad.



El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la política exterior mexicana se reorientará hacia dos grandes prioridades: el fortalecer la presencia de México en el mundo para diversificar nuestros vínculos políticos y comerciales, de inversión, de turismo y de cooperación –que incluye el buscar tratados comerciales paralelos ante la eventual salida de Estados Unidos del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP).



La segunda, explicó, construir una nueva etapa de diálogo y negociación en la relación bilateral con el gobierno de Donald Trump.



“México tiene que aprovechar las oportunidades que México tiene en todo el mundo, gracias a nuestra posición privilegiada entre los océanos atlántico y pacífico nos hemos ido convirtiendo en un centro logístico para los grupos comerciales y un puente natural entre distintas regiones del mundo, por ello México debe incrementar la diversificación de sus relaciones económicas y políticas con una agenda pragmática, equilibrada y oportuna”.



Peña Nieto aseguró que con las naciones de América Latina y el Caribe, so gobierno, imprimirá mayor sentido estratégico, y trabajará para que se transforme en más comercio, inversión y mayor interlocución; así como Europa, Asía y Medio Oriente y África.



Afirmó que ante la nueva visión de Estados Unidos para su política exterior, México está obligado a tomar acciones para defender sus intereses nacionales, por ello dijo que es claro que se tiene que iniciar una negociación.



“Si vamos a una negociación y para que sea exitosa debe tener bien definidos los principios que nos guiarán y los objetivos que perseguiremos, por lo que para el gobierno de México los cinco principios que guiarán la negociación son: soberanía nacional, respeto al estado de Derecho, visión constructiva y propositiva, integración de Norte América y Negociación integral de todos los temas de la relación del comercio, la migración, la seguridad, la seguridad de frontera, las amenazas terroristas y el tráfico de drogas armas y efectivo”, dijo.