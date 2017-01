Iglesia pide a políticos sensibilizarse ante la situación económica

EL UNIVERSAL | Perla Miranda / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Durante la homilía dominical, presidida por el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, se elevó una oración para que las autoridades en todos los niveles de gobierno, “sean sensibles ante la actual situación económica y porque se recupere el sentido comunitario y social de las políticas públicas”.



Aunado a este mensaje, en el editorial del semanario Desde la Fe, las autoridades eclesiásticas señalan que, debido al incremento del precio de combustibles, existe en el país una espiral inflacionaria que afecta la economía de millones de familias “que viven al día con salarios de hambre”, dado que el costo de los insumos de la canasta básica es mayor, además del aumento de impuestos locales y municipales.



En el texto citado, se hace referencia a que en los últimos tres años, los productos básicos subieron cerca de 27% y el poder adquisitivo de los trabajadores disminuyó 11%, y prevén que esta situación se agrave por eventuales incrementos de energéticos indispensables en los hogares como gas LP y tarifas de electricidad.



La iglesia expresa que la clase política que “se encuentra en la cúspide de la pirámide de injusticia y avaricia” es la que pide a la sociedad que se “amarre el cinturón”, sin embargo, las dependencias y empleados del gobierno no pasan por esta austeridad y piden que se analicen “los dineros destinados a una errática Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República que goza de 2 mil millones de pesos para dañar la imagen presidencial”.



También solicitan que se acaben los “sueldazos de casi medio millón de pesos mensuales” que perciben los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que se reduzca “el indecente financiamiento público” a los partidos políticos.



Exigen que los tres Poderes de la Unión realicen acciones efectivas de recortes y ahorros que no sean sólo “paliativos cosméticos sin resultados reales y transparentes”, sino que se apliquen de forma correcta los recursos y se usen en donde se necesitan de manera urgente.



Afirman que “los mexicanos no están dispuestos a seguir pagando sacrificios, cuando una minoría está apoltronada en la cima del poder, viendo cómo el barco se hace agua”. Advierten que se debe “contrarrestar la demagogia, perseguir la corrupción y actuar con responsabilidad antes de que el curso de la historia socave lo que tanto trabajo ha costado al pueblo de México: Estabilidad y paz social”.



Durante la misa, celebrada en la Catedral Metropolitana, se pidió también por todos los heridos durante la balacera en el Colegio Americano del Noroeste, en Monterrey. “Por los que resultaron heridos en el colegio de Monterrey y por sus familias para que puedan recuperarse y podamos ayudar en su recuperación física y mental”.