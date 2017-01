Preparan medidas “espejo” contra Trump

EL UNIVERSAL | Ivette Saldaña / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Si Estados Unidos aplica una política para castigar las importaciones y premiar las exportaciones de ese país, México va a recurrir a una acción espejo para contrarrestar los efectos que pueda causar, dice el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.



En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario asegura que ante la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno y la iniciativa privada están listos para comenzar las mesas de diálogo.



Quien fuera parte del equipo negociador del TLCAN comenta que México tiene la capacidad y el talento para defender sus intereses.



Guajardo explica que en el proceso de revisión del acuerdo se debe ser proactivo, lo que significa por momentos ser ofensivo y en otros estar a la defensiva, pero es clave evitar ser solamente reactivo a los planteamientos de las contrapartes.



El secretario de Economía añade que todos deben tener claro que no se está ante un vacío de regulación porque el TLCAN sigue vigente y mientras no se dé marcha atrás a este acuerdo se van a seguir aplicando las reglas del libre comercio.



“Mientras está negociándose sigue estando vigente el TLCAN, porque parecería que de facto estamos en un vacío de regulación y no hay tal. El TLCAN está vigente”, menciona.



Sobre la cancelación de inversiones de algunas empresas estadounidenses en México, el funcionario afirma que en lo que va del presente sexenio se captaron 127 mil millones de dólares, de los cuales dos terceras partes provienen de países distintos a EU.