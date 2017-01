Ratifica pan a consejeros... y anaya mantiene el poder

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Los 300 consejeros nacionales del PAN fueron ratificados ayer por su Asamblea Nacional; de ellos, más de 80% tiene afinidad con el líder nacional, Ricardo Anaya.



Anaya tiene mayor preferencia, luego, la ex primera dama, Margarita Zavala, y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.



Del total de consejeros, 270 fueron elegidos por voto de la militancia, y 30, propuestos por la Comisión Permanente Nacional.



Entre las facultades del Consejo Nacional destaca la aprobación del método para elegir al candidato a la Presidencia.



En la lista de consejeros destacan los senadores Silvia Garza, Luis Fernando Salazar, Héctor Larios, Jorge Luis Preciado, Laura Rojas y Juan Carlos Romero Hicks.



Entre ellos también están el ex gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame; el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Javier Bolaños; el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel; el vicecoordinador de diputados, Federico Döring; el ex director de Conagua, José Luis Luege Tamargo; el ex senador Juan José Rodríguez Prats, y el ex secretario general, José Isabel Trejo.



En su discurso inaugural, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, se comprometió a dedicarse sin distracción alguna a conseguir el triunfo electoral este año, en Coahuila, Nayarit, Edomex y alcaldías de Veracruz.



Aseguró que el PRI no puede seguir gobernando porque ha sido un desastre: “Se van por corruptos e ineficientes, en 2018, me canso, de que se van, se van”, advirtió.



En la Expo Santa Fe, añadió que el panismo debe evitar que llegue el populismo al gobierno en la figura del presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.



“A López Obrador le sabemos ganar, le hemos ganado y le vamos a volver a ganar; el PAN es la alternativa de cambio profundo que necesita el país”, aseguró.



Para eso, dijo el blanquiazul, es indispensable la unidad, pues para poder regresar a la Presidencia es importante dejar el sectarismo y asegurarse de que la tarea esté por encima de la discusión.



“Que la unidad de los corazones panistas sea superior a la valiosa diversidad de nuestras mentes”, pidió.