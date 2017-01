Acelera Trump renegociar el TLC

EL PAÍS | WASHINGTON Publicada el

Donald Trump tiene prisa por poner en marcha su agenda comercial, y ésta empieza por renegociar el tratado que une a Estados Unidos con México y Canadá, sus vecinos inmediatos, el TLCAN.



Nada más asumir la Casa Blanca, dicha renegociación fue destacada entre las prioridades del nuevo gobierno. También lo estará en el primer encuentro de Trump como presidente con su par mexicano, Enrique Peña Nieto, el 31 de enero.



“Vamos a empezar a renegociar el NAFTA, la inmigración y la seguridad fronteriza”, anunció Trump ayer, en la toma de posesión de cargos de su nuevo personal en la Casa Blanca.



No precisó si la “renegociación” incluye también el muro que está empeñado en construir y cuya factura México rechaza pagar de forma tan tajante como reiterada.



El Presidente dijo que también se entrevistarpa con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para tratar el acuerdo, aunque todavía no tiene una cita fijada.



Trump aseguró que México, la nación que más ha vilipendiado durante su campaña, es un País “fantástico” y que su Presidente es “realmente, realmente increíble”.



“Creo que tendremos un resultado muy bueno para México, para EU y para todos los involucrados. Es muy importante”, agregó Trump en su segundo día de Presidencia.



La víspera, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ya había adelantado la reunión entre Trump y Peña Nieto, aunque no reveló su agenda. Será este el segundo encuentro entre ambos, tras la visita a México que hizo a finales de agosto el entonces candidato republicano, con devastadoras consecuencias para el Presidente mexicano.



En preparación de esta nueva cita, la primera con Trump ya Presidente, viajarán a Washington esta semana los secretarios de Relaciones Exteriores y Economía, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, según el portavoz de Peña Nieto.



Se considera a Videgaray arquitecto del desastroso primer encuentro de Trump y Peña, que le costó su puesto en Hacienda.



Ahora que el magnate es el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Peña reincorporó a Videgaray al gabinete como canciller y, por ello, principal interlocutor ante Trump.