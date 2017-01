Amenaza WikiLeaks a Donald

AGENCIA REFORMA | WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS Publicada el

WikiLeaks quiere revelar las declaraciones de impuestos de Donald Trump.



Luego de que el equipo del Presidente estadounidense negara que vaya a publicarlas, la organización urgió desde Twitter a que alguien le filtre los documentos para que la pueda hacerlos públicos.



“La consejera de Trump Kellyanne Conway dijo hoy que Trump no publicará sus declaraciones de impuestos. Envíennoslas a: https://wikileaks.org/#submit para que nosotros podamos”, se publicó desde la cuenta de Twitter de WikiLeaks.



Desde la campaña, el republicano se negó a hacer públicos los documentos, como lo hacen tradicionalmente los candidatos presidenciales.



En una charla con ABC, Conway precisó que el Presidente no planea publicar sus declaraciones.



“La gente votó por él y permítanme dejar esto muy claro: la mayoría de los estadounidenses está muy centrada en cómo se verá su declaración de impuestos durante la Administración Trump, no en cómo se ve la de él”, aseguró la consejera.



La organización, que durante el proceso electoral sacó a la luz correos electrónicos del Partido Demócrata, criticó la negativa.



Señalaron, también vía Twitter, que la negativa del Presidente era incluso más reveladora que el hecho de que Hillary Clinton no quisiera hacer públicas las transcripciones de discursos que dio para los banqueros de Goldman Sachs.



Desde que Trump juró como Presidente el viernes, tomó fuelle una petición en la página de la Casa Blanca para que el Mandatario haga pública su declaración.