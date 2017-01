Anuncian encuentro de May y presidente de EU

EL PAÍS | LONDRES Publicada el

Theresa May, primera ministra británica, viajará esta semana a Washington para reunirse con Donald Trump, según la Casa Blanca.



En plena campaña por reivindicar la vocación global de un Reino Unido pos Brexit, May se apuntará así una victoria política, al convertirse en la primera líder internacional en reunirse con el presidente de Estados Unidos, tras su toma de posesión el viernes.



En la agenda de la reunión estará el futuro acuerdo comercial entre EU y Reino Unido, una vez éste abandone la UE.



Trump reconoció, una semana antes de tomar posesión, que la consecución de dicho acuerdo sería prioritaria para su Administración, en contraste con la de su predecesor, que en la campaña del referéndum, en junio, aseguró que Reino Unido tendría que ponerse “al final de la cola” para firmar un acuerdo comercial con EU.



Está previsto, según la BBC, que Trump y May hablen también de defensa, de la OTAN, de la UE y de Rusia.



La confirmación de la reunión se produjo mientras centenares de miles salían a las calles por todo EU, en la multitudinaria Marcha de las Mujeres, en protesta contra el nuevo Presidente.



Por la mañana, en la BBC, Theresa May aseguró que no tendrá miedo a contestar a Donald Trump si éste dice o hace algo que la primera ministra juzga “inaceptable” y presumió de “un fuerte historial” en materia de defensa de los derechos de las mujeres.



“Ya he dicho que algunos comentarios de Donald Trump ha hecho sobre las mujeres durante su campaña fueron inaceptables. Por algunos de ellos ya ha pedido disculpas”, añadió. La relación especial entre ambos países, defiende May, le permite abordar temas delicados.



Con la visita de esta semana, que probablemente se celebrará el viernes, la relación especial vuelve al carril convencional, tras desencuentros y desaires entre May y Trump en campaña y luego de la victoria electoral de éste, en noviembre.

