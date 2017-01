Conmociona asesinato al País sin crimen

EL PAÍS | REIKIAVIK Publicada el

En Islandia, País en el que los asesinatos son extremadamente raros, el hallazgo del cadáver de Birna Brjánsdóttir, una mujer de 20 años que llevaba ocho días desaparecida, conmociona a los ciudadanos.



“De momento no se ha podido determinar la causa de la muerte”, dijo un portavoz de la policía, luego de que los 725 voluntarios que peinaron Reikiavik —la mayor operación de rastreo y rescate en la historia del país— hallasen el cuerpo en una playa al sur de la capital.



Islandia, de 330 mil habitantes, sigue con fascinación las noticias sobre el caso. No es extraño en un país donde la tasa de asesinatos es de 1.8 al año desde 2001.



Tras el hallazgo del cuerpo, dos marineros groenlandeses fueron detenidos y están aislados. Serán interrogados y de momento han negado implicaciones en la desaparición de la joven, aunque por ahora no hay pruebas concluyentes de que ellos la hayan asesinado.



Sin embargo, hay “evidencias forenses” de que la joven estuvo en el coche rojo que los dos detenidos alquilaron en la capital islandesa.



El 14 de enero, la joven fue vista cerca del puerto de Reikiavik. Poco antes de que desapareciera, fue captada por una cámara de videovigilancia. Apenas podía sostenerse en pie.



Su último rastro fueron sus zapatos, hallados en un puerto al sur de Reykjavik, muy cerca del auto rojo que, además, tenía rastros de sangre, aunque aún no se sabe si pertenece a la mujer.



La mayoría de asesinatos en el País se relaciona con violencia de género, consumo elevado de alcohol y problemas mentales. El año más luctuoso en Islandia fue 2002, con cuatro asesinatos, pero en 2003, 2006 ó 2008 no hubo ninguno.