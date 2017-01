ASTERISCOS

***EN CELAYA, FIDEICOMISO



El Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, anunciado para León, Irapuato y Celaya, ya instaló su Comité Técnico en la ciudad cajetera, faltan las otras dos.



***SOCIEDAD Y GOBIERNO



En el Fideicomiso habrá aportaciones del Estado y Municipios, y la colaboración del sector empresarial. Los comités los integran ciudadanos y autoridades para administrar el recurso.



***LEÓN, YA ES HORA



En León están amarrados los 100 millones para arrancar, aunque falta saber quiénes integrarán el Comité. El miércoles la Mesa Ciudadana de Seguridad trae el tema en agenda.

***LOS 17 CONSEJEROS



Los panistas tuvieron ayer su Asamblea Nacional para ratificar a 300 consejeros nacionales, entre ellos a 17 que son de Guanajuato, 16 electos en una Asamblea Estatal y otro más, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, propuesto por el Comité Nacional. Ellos serán los responsables de poner las reglas para elegir a su candidato presidencial.



*LOS SUSPIRANTES



Entre los 17 ahí están los dos suspirantes a Gobernador: el más votado en la Asamblea Estatal, el secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué Rodríguez, y a quien no le fue bien en las internas pero no quitará el dedo del renglón, el senador Fernando Torres Graciano.



*EN REDES



Fernando subió fotos saludando en la Asamblea Nacional al gobernador Márquez, con quien mantiene una sana distancia, y otra dando un abrazo al expresidente Felipe Calderón. En tanto Diego se guardó los mensajes en redes, pero sus cercanos no dejaron de felicitarlo.



*BLOQUE DIEGUISTA



En el bloque “dieguista” aliado con el “villarealismo”, que llega al Consejo Nacional, anote a Diego, Luis Alberto Villarreal, Alejandra Reynoso, Alejandra Gutiérrez, Lorena Alfaro, Juan Carlos Romero, Pilar Ortega, Justino Arriaga, Cecilia Arévalo y Román Cifuentes.



*MÁS ÉCTOR JAIME



En este equipo del oficialismo hay que sumar también al coordinador de los diputados locales azules, Éctor Jaime Ramírez, aunque él llegó por el camino de la propuesta directa luego de un duro revés en los votos, pero también de la falta de cobijo de los suyos. Ya Márquez y el partido le tendieron la mano para abrirle un espacio, es la reconciliación.



*LOS FERNANDISTAS



Y con Fernando Torres tienen posiciones: Karina Padilla, Teresa Botello, Rebeca González, Vicente Esqueda y el titular del Instituto de la Juventud Guanajuatense, Jorge Romero. Este bloque estará empujando porque en Guanajuato haya lo antes posible reglas para el 2018.

***CHICO EN LA UDG



Otro de los suspirantes con la gubernatura en el 2018 pero por el PRI, el senador Miguel Ángel Chico Herrera, anduvo el viernes pasado en la inauguración del Diplomado en Derecho Laboral que la Universidad de Guadalajara, en donde impartió la conferencia sobre la recién aprobada reforma constitucional federal en materia de Justicia Laboral.



*JUSTICIA LABORAL



El celayense es Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado. Les expuso que la reforma propuesta por el presidente Peña Nieto pretende agilizar la resolución de conflictos entre los trabajadores y patrones con la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de Juzgados Laborales adscritos al Poder Judicial.



*SUENA BONITO



Al ser una reforma constitucional debe ser aprobada por la mayoría de los congresos locales, ya van 12. Pero la tarea apenas inicia para el Senador tricolor y sus compañeros de curul, pues falta concretar la legislación secundaria para que la justicia laboral prometida surta efecto y no vayamos sólo a cambiar para quedar igual. Hoy en papel, suena bonito…

***LOS AUSENTES



De llamar la atención que en la toma de protesta del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en Celaya, los dos que son parte del mismo y que estuvieron ausentes fueron el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, y el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, César Vázquez Rivera.



*AUXILIO OPERATIVO



Al Secretario de Seguridad en Celaya no se le ha visto asomar la cara en los últimos días, ni si quiera cuando hubo amenazas de saqueos en una tienda comercial o en la reciente explosión en un negocio. Cuentan que tal vez requiere apoyo en la parte técnica y operativa, pues el ingeniero quiere abarcar luego mucho y con tanta chamba, no se puede.



***ASPIRANTES CAJETEROS



Como dicen que ‘no hay peor lucha que la que no se hace’, a quien han visto hacerle honor al dicho es al secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano, quien dicen que se anda candidateando para la Alcaldía de Celaya. Eso lo ha dicho en corto a varios empresarios.



*LARGA FILA



De ser así el funcionario engrosaría la lista de azules que aspiran y suspiran por la silla municipal, entre ellos la diputada local Elvira Paniagua, el exdiputado Juan Carlos Guillén; Enrique Ortega, y desde luego el actual alcalde, Ramón Lemus, que apuesta a reelegirse.



*PRI, COMPLICADO



De lado del PRI hay menos ruido, pero no se descarta repetir con el ahora delegado de la SEP en Guanajuato, Fernando Bribiesca, El empresario Julián Malo no ha dejado de suspirar por esa silla por la que un día ya fue candidato, y otro grupo ve candidateable a la exsubprocuradora de Justicia, Irma Gutiérrez. Aunque el panorama electoral es complicado.

Consejera azules

En la XXII Asamblea Nacional del PAN posan para la fotografía el secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Diego Sinhué Rodríguez, con las diputadas federales Lorena Alfaro, Alejandra Gutiérrez y Alejandra Reynoso, y con la senadora Pilar Ortega.



“Es tiempo de unidad”, fue ayer el llamado del presidente nacional, Ricardo Anaya.