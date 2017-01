Dejan corona y sacan pluma

AGENCIA REFORMA Publicada el

Jacqueline Bracamontes

Nuestra Belleza México 2000 sabe que se ha especulado mucho sobre su matrimonio con Martín Fuentes.



Se ha hablado de mentiras e infidelidades de parte del corredor de autos, pero ella nunca ha declarado nada.



Será en su libro “La Pasarela de mi Vida” donde revele parte de lo que han vivido juntos como pareja y padres de tres niñas, Jacky, Caro y Renata. También abordará cómo enfrentó la pérdida de un hijo.



“Siempre le digo a Martín: ‘calla, calla, silencio. Lo que sucede después de las puertas de mi casa sólo tú y yo lo vamos a saber y no me interesa quién más lo sepa.



“Me interesa que tú y yo tengamos claro cómo estamos’. Él quería tomar cartas en el asunto, yo fui la que le pedí que no, para no crear más noticia”, dijo Jacqueline, quien planea el lanzamiento de la publicación para abril.



“Lo hemos platicado muchísimo Martín y yo, pero hay un punto en el que ya no sabes qué hacer, que no sabes qué es lo ideal. Empezar a moverte en temas legales es seguir dando de qué hablar”, agregó.

Lupita Jones

Lupita Jones es la única de las reinas que ha escrito más de un libro. Entre sus títulos están “Palabra de Reina”, “Bella y en Forma 15 Años Después” y “El ABC para Rejuvenecer”.



“Han sido proyectos que me han tomado mucho tiempo, sobre todo que yo quiero compartir a través de mis libros. Creo que las mujeres podemos mantenernos bellas, creo en la belleza integral y creo que con disciplina, trabajo y sobre todo con buenos hábitos, sí se puede”, afirmó Jones, Miss Universo 1991.

Adriana Abascal

Además de ganar el título de Miss México 1989, Adriana Abascal ha sido conductora de varios programas como Desafío Fashionista y ya escribió un libro.



La veracruzana es autora de “Una Mujer, Cada Mujer”, basado en las teorías del psicoanalista Carlos Jung, quien propone un mejor estilo de vida para ellas.



La también empresaria enriquece el material con su experiencia como reina de belleza, modelo y conductora del mundo de la moda.

Katty Fuentes

En “El Amor no es Control”, la regia Nuestra Belleza México 1997 relata su vida en sus dos matrimonios, donde sufrió violencia doméstica.



“El libro ayuda a otras mujeres a comprender la situación por la que atraviesan, a comprender que el primer golpe, el primer insulto, el primer acto de control son el inicio del abuso. No se debe disculpar o justificar a la pareja”, afirmó.



Katty, quien es madre de Roger y Natalia, de 13 y 11 años, respectivamente, dijo que también abarca el tema de la soltería.



“Este libro ayuda también a comprender que las normas sociales de ‘quedarse soltera’ o ser divorciada no importan si ello implica estar con un hombre abusador; a comprender que el amor propio y la autoestima son importantes para poder salir del círculo vicioso de la violencia doméstica”.

Priscila Perales

La regia escribió “Priscila, Queen of my Destiny” (Priscila, Reina de mi Destino).



“Es un libro que llegó a mi vida en un momento ideal, en un tiempo en el que acababa de debutar como actriz y que venía como un complemento. Lo escribí en inglés porque desde chiquita domino este idioma, además me encanta”, explicó la ganadora de las coronas de Nuestra Belleza México 2005 y Miss International 2007.