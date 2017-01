Desconoce diputado recursos para parque urbano

VANESSA RIVERA Publicada el

El diputado Jorge de la Cruz Nieto dijo no tener conocimiento de que haya recursos asignados para el inicio de la construcción del parque urbano.



Ayer, el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo informó que en febrero o marzo iniciará la construcción del parque, toda vez que el gobernador Miguel Márquez Márquez le confirmó que se cuenta con el recurso para arrancar.



Al respecto, el diputado priísta dijo no conocer la partida, ni los detalles del proyecto.



“Hasta donde yo tengo entendido, no venía asignada en el presupuesto una partida para el parque urbano.



“… Cuando presenté el proyecto manifesté toda mi intención de participar en la construcción de este parque porque justo lo que queríamos demostrar y por lo que mostramos interés es porque queríamos hacer era algo distinto, que al final pueda ser algo innovador, algo sustentable; lo importante no es quién corte el listón, sino que beneficie a la gente”, expresó.