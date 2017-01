Municipio ya atiende demanda:Edil

SARA JIMÉNEZ Publicada el

Debido a que el ex titular de la Dirección Jurídica, José Guadalupe Mendoza Gasca, demandó al Municipio para exigir el pago de 5 millones de pesos por presunta falta de pago de servicios, el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo señaló que se está integrando un expediente para dar la contestación por parte del Municipio



“Es una demanda que ya estaremos atendiéndola, estaremos integrando el expediente para contestarla en los tiempos que marca la Ley”.



El Alcalde señaló que es una demanda que llegó la semana pasada al Jurídico de Presidencia y de la cual están integrando el expediente. “Aparentemente es de unos servicios que no está claro, no está preciso, de unos servicios que prestó él (Mendoza Gasca) al Municipio, que según él no se le cubrió, no está precisa la fecha en que realizó el servicio, inclusive si él ya era el Director Jurídico o ex Director Jurídico, no esta preciso, hoy se está integrando el expediente”.



Lemus Muñoz Ledo señaló que se revisará si efectivamente llevó a cabo el trabajo que dice el ex Director que realizó y por el cual está demandando.