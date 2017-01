FRANCISCO PANTOJA | Cultura Deportiva Publicada el

¿Dónde se juega el mejor futbol del mundo? Reinician las ligas europeas y uno se pregunta en qué parte del continente europeo se juega el mejor futbol.



Los equipos de calidad, es donde están los mejores jugadores y donde se supone que se desarrolla el mejor futbol, son esos equipos que normalmente dominan la liga en la que juegan y que mantienen un historial de ganar todo tipo de títulos.



Estos equipos son la fábrica de sueños para todo jugador profesional, allí se da el deporte espectáculo, con esos seres dotados de una capacidad física extraordinaria, hacen lo que saben hacer mejor, y se muestran como si lo que estuvieran haciendo es sumamente fácil.



Por el contrario existen equipos de cantidad en todo el mundo. Se dice que Brasil es el mejor equipo del mundo, pero allí no se juega el mejor futbol, es un país que sirve de cantera para los grandes equipos.



En todo el mundo hay equipos de calidad y de cantidad. En México no es la excepción, para el nivel futbolístico que se juega parece que todos tienen un nivel de calidad parecido, ya que se ha visto en las liguillas en donde cualquier equipo puede ser campeón, así que, este futbol se considera más de cantidad, en donde no se invierte demasiado para tener jugadores elite, más se puede decir que son aceptables para una liga en la que se denotan pocos y de esos pocos salen los elegidos para tratar de buscar ese sueño de pertenecer a los grandes equipos de las ligas europeas donde se juega el mejor futbol del mundo.



En este país se considera que existe poca cantera para los equipos europeos, no es una mentira, y a la poca gente que sobresale no se le da la oportunidad de tener esa difusión necesaria para poder ser llamado a alguna institución de nivel mundial y los únicos que lo hacen siempre les ha faltado la mentalidad de realización, aun cuando hay jóvenes con las facultades físicas, pero sin saber cómo quitarse es esa forma de pensar negativa que tienen la mayoría de mexicanos. En donde más invierte, allí es donde se juega el mejor futbol del mundo. Que siga la demostración de esos grandes clubes.