“Trump, nacionalista y bien”

SANTIAGO HEYSER BELTRÁN | Santiago y El Rufo Publicada el

Acostumbrados a que nuestros políticos mientan en campaña, nos sorprende que Trump siga montado en su macho de iniciar una era de proteccionismo en USA cumpliendo promesas...



S- Mi Rufo, creo que vas contracorriente, todos en México parecen estar en contra de Trump…



R- Grrr, no me sorprende, Uds. los mexicanos se parecen al junior, al hijo de papi que se acostumbra a que lo mantengan y le digan qué hacer.



S- No te entiendo, perro.



R- Grrr, porque no quieres mi ínclito humano, te lo voy a repetir despacito: “El mo de lo neo li be ral es ta a go ta do”. Es decir al modelo neoliberal ya se lo llevó el carajo por una sencilla razón, es inviable, depredador e inmoral, ese modelito, diseñado para privilegiar al capital sobre las personas, modelo del que pregonaba continuidad Hillary Clinton, ya tiene hasta la madre a millones de seres humanos que ven disminuir su ahorro, su poder adquisitivo y los recursos nacionales en beneficio de los inversionistas mientras destruimos el planeta; camino que lleva al desastre mundial a las mayorías y a la concentración de riquezas a lo pendejo, en unas cuantas manos; deja y te comparto que en tuiter leí una nota que decía que la mitad de la riqueza mundial están en manos de ocho familias, dentro de las que se cuenta el mexicano Slim… Ocho familias tienen un “madral” de dinero mientras millones están en pobreza alimentaria: no comen tres veces al día, ni comen bien. Una vergüenza para la humanidad, la que, por si no te has dado cuenta, se conforma de personas no de riquezas ni de cosas o ganancias.



S- Doy por bueno tu argumento, Rufo, ¿pero eso que tiene que ver con Trump?



R- Guarf, guarf, guarf, no me hagas reír, mi Santias, que traigo mis perrunos labios partidos. Tiene que ver todo, ya que Trump en gringolandia, al igual que los ingleses en la Gran Bretaña con el “Brexit”, decidieron recomponer el camino, salirse en gran parte de la globalización depredadora y esclavista y trabajar por sus pueblos con un sentido nacionalista que privilegie el mejoramiento de los niveles de vida, antes que las ganancias de los grandes capitales.



S- ¿Así ves a Trump, perro?



R- Analicemos algunas de sus palabras en su discurso de toma de posesión, mi Santias: Traducción de El País, periódico español.



“Nosotros, los ciudadanos de América, estamos juntos hoy en un gran esfuerzo nacional para reconstruir nuestro país y restablecer su compromiso con todo nuestro pueblo.”



“Porque hoy no solo estamos traspasando el poder de un gobierno a otro ni de un partido a otro, sino que estamos transfiriéndolo de Washington, D.C. al pueblo americano.”



“Durante demasiado tiempo, un pequeño grupo de personas en la capital de nuestra nación ha cosechado los frutos del gobierno mientras el pueblo soportaba los costes. Washington prosperaba, pero el pueblo no compartía su riqueza. Los políticos prosperaban, pero el empleo desaparecía y las fábricas cerraban. El aparato se protegía a sí mismo, pero no a los ciudadanos de nuestro país. Sus victorias no han sido vuestras victorias; sus triunfos no han sido vuestros triunfos; y, aunque había celebraciones en la capital de nuestra nación, había poco que celebrar para las familias que sufrían penalidades en todo el país.”



“Lo que verdaderamente importa no es qué partido controla nuestro gobierno, sino si la gente controla o no el gobierno.”



“Los americanos quieren buenas escuelas para sus hijos, barrios seguros para sus familias y buenos puestos de trabajo para sí mismos. Son las demandas justas y razonables de un pueblo honrado. Pero, para muchos ciudadanos, la realidad es muy diferente: madres e hijos atrapados en la pobreza en nuestros barrios más deprimidos; fábricas herrumbrosas y esparcidas como lápidas funerarias en el paisaje; un sistema educativo lleno de dinero pero que deja a nuestros jóvenes y hermosos alumnos sin conocimientos; y la criminalidad, las bandas y las drogas que tantas vidas han robado y tanto potencial han impedido hacer realidad. Esta carnicería debe terminar ya. Somos una sola nación, y su sufrimiento es el nuestro.”



“Cada país debe ver por su interés”…



¡Pues sí! Guarf, guarf, lo siento mi Santias, pero yo, sin duda, no solo comparto los dichos de Trump, sino que me gustaría escuchar que un presidente mexicano se expresara y preocupara así respecto a al pueblo de México, en lugar de robar… ¡Así de sencillo!



Un saludo, una reflexión.