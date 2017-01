Gwen visita México con Blake Shelton

REDACCIÓN Publicada el

Este fin de semana se llevó a cabo en la Riviera Maya el festival de música country Crash My Playa, donde cantantes como Luke Byan, Little Big Town y Blake Shelton dieron show.



El ex jurado del reality musical “The Voice” hizo su presentación en el famoso festival y para sorpresa de todos, su novia Gwen Stefani estuvo ahí.



La ex vocalista de No Doubt cantó su éxito “Hello Good” y apareció en el escenario con un romper con estampado militar, outfit característico de Gwen.