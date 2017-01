'La La Land' empata récord de nominaciones al Oscar con 14

AP Publicada el

La tierna carta de amor a los musicales "La La Land" recibió el martes 14 nominaciones a los premios Oscar, empatando el récord de "Titanic" y "All About Eve" con el mayor número de candidaturas.

"La La Land" fue postulada a mejor película y le mereció menciones a sus astros Emma Stone y Ryan Gosling y su guionista y director de 32 años, Damien Chazelle.

Las otras aspirantes a mejor película son: "Moonlight", "Arrival", "Manchester by the Sea", "Hell or High Water", "Lion", "Fences", "Hidden Figures" y "Hacksaw Ridge".

Tras dos años de furor por unos "OscarsTanBlancos (OscarsSoWhite), la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas presentó una lista mucho más diversa de nominados, encabezada por el luminoso retrato de Barry Jenkins sobre el paso a la adultez "Moonlight", "Fences" de Denzel Washington y "Hidden Figures" de Theodore Melfi.