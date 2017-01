Nominan a mexicano al Oscar

AP | BEVERLY HILLS, California Publicada el

El director de cinematografía mexicano Rodrigo Prieto fue nominado a un Oscar por su trabajo para "Silence".

Las nominaciones comenzaron a anunciarse la mañana del martes.

Los candidatos a mejor actor son Casey Affleck por "Manchester by the Sea"; Andrew Garfield, por "Hacksaw Ridge"; Ryan Gosling por "La La Land", Viggo Mortensen por "Captain Fantastic" y Denzel Washington por "Fences".

Los de mejor actor de reparto: Mahershala Ali por "Moonlight", Jeff Bridges por "Hell or High Water", Lucas Hedges por "Manchester by the Sea", Dev Patel por "Lion" y Michael Shannon por "Nocturnal Animals".