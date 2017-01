Afecta obra a ambiente y a vialidad

GILBERTO NAVARRO Publicada el

Vecinos de la calle de Arriba en San Javier denunciaron la invasión de esta vialidad por un particular, quien amplía su vivienda y al mismo tiempo causa un daño al ambiente.



Al parecer, el particular aprovecha la pasividad de áreas como Desarrollo Urbano y la dirección de Ecología municipal, para invadir con su construcción al menos 30 metros del antiguo camino a Valenciana, para lo cual tuvo que deforestar varios árboles sin que hasta ahora haya habido alguna sanción.



Los colonos denunciaron a am Express que la invasión afecta a vecinos de la calle San Javier y a estudiantes del videobachillerato de Valenciana y deportistas que acuden a ejercitarse, quienes, de continuar con la invasión la calle, se convertirá en un área privada y las personas deberán rodear por el parque ecológico el Orito.