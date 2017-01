Niegan que plaza se haya privatizado

SAÚL CASTRO Publicada el

La plaza Lucio Marmolejo es propiedad municipal y no es privada, tal y como lo asegurá la propietaria de un inmueble que colinda con la plazuela, aseguró Raúl Arrieta Medina, director de Catastro e Impuesto Predial



“Los colindantes del predio, que supuestamente, no abarcan hasta la plaza. Tendrían que iniciar su procedimiento legal ellos”.



El director dijo que los límites de la propiedad del inmueble están delimitada hasta el barandal y no la plaza completa, y “en base a la Ley Orgánica Municipal... se entiende por propiedad municipal todos los callejones, plazuelas. Y la Lucio Marmolejo está perfectamente articulado”, explicó.