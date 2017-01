Solidaridad sobre ruedas

REDACCIÓN | LOBO URBANO Publicada el

Dos tremendos accidentes conmocionaron la semana pasada al moto club Lobos. Julio César “Crucito” Rocha Loera, de Guanajuato, se accidentó el miércoles con su esposa y sufrió estallamiento de visceras, estuvo muy grave, lo atendieron en el IMSS. Francisco Javier “Panchito” Carrillo Canchola de



La Piedad, falleció el viernes pasado, salía de una junta de su grupo.



Crucito rodaba por Marfil, cuando de repente perdió el control de la motocicleta, al caer se golpeó el abdomen lesionándose seriamente. La oportuna atención de los paramédicos de Cruz Roja durante el traslado y posteriormente los doctores del IMSS salvaron su vida. Fátima Fernández, su esposa, resultó con lesiones leves. En ese lugar ha habido varios accidentes.



Lobos Silao y León, se movilizaron y se dejaron venir más de 15 máquinas, Mao, presidente de León subió a ver a Crucito. La manada apoya a sus hermanos y se han visto varias manifestaciones de solidaridad. Lo dieron de alta el pasado lunes.



Creíamos que teníamos suficiente con ese accidente, pero el viernes nos impactó la muerte de Panchito.



El accidente de Francisco Javier Carrillo Canchola, sucedió el viernes, después de la junta semanal de licántropos, al parecer su fallecimiento fue inmediato. Quedamos anonadados con la trágica noticia. Nuevamente brilló la solidaridad de Lobos y fueron llegando a La Piedad capítulos de este moto club. Todos estamos muy tristes porque es el primer Lobo caído.



Todavía recuerdo a Panchito durante la Fiesta de Lobos Nación, en León, precisamente en noviembre pasado, cuando no cabía de gusto porque lo vistieron de colores junto con la Rana, Israel y Rosy, de La Piedad. Fue una noche mágica, todos estábamos muy contentos, los nuevos efectivos, todavía más.



En estos momentos de tristeza, señaló el lema del extinto moto club de Guanajuato Capital, Cofradía Galajad que decía; “voy con Dios, si no regreso, es que me quedé con él”. El dolor une y fortalece. Fuerza Lobos.



Otra. Justamente hoy, a las 5:00 de la tarde se conmemorará el XX aniversario luctuoso de Aldo René Villafaña Ahedo en la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, con misa de sanación y la participación de varios sacerdotes. Se espera la asistencia del Clan de los Villafaña, de los motociclistas capitalinos y de la entidad.



Aldo René es el inspirador del Moto Paseo de la Amistad que lleva su nombre. El próximo domingo 12 de febrero se realizará la 8º edición, con cita desde las 10.00 hrs. en la Presa de la Olla para recorrer la ciudad en gran desfile, retornar al punto original y festejar con todo este magnífico evento.



Para la fiesta, se esperan cientos de motociclistas y decenas de automóviles. Habrá regalos, alimentos y más.