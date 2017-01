“Y después del embarazo… ¿qué hago con éste cuerpo?”

VERÓNICA PALOMO MARTÍNEZ Publicada el

evitar que las vean desnudas, evitar a toda costa que las toquen tanto vestidas como desnudas, llegando hasta a evadir tener acercamientos con su pareja o con nuevas o potenciales parejas y a verse en el espejo.



Ante lo anterior, esta la necesidad de hablar sobre la aceptación del cuerpo en las diferentes etapas de vida, ya que es evidente que se extraña el cuerpo que se tuvo antes de vivir un proceso que modifica el cuerpo, como lo es el embarazo. Tema de importancia que es parte de la sexualidad, no por el simple hecho de rechazar el contacto físico con la pareja o con cualquier persona, sino que va más allá, llevando al rechazo de sí misma y a no permitirte evolucionar.



Es posible que haya hombres y mujeres que desconocen ésta situación, por ello hay que develarla con la intención de que sepan acompañar a sus parejas en la aceptación posterior a un embarazo y para que sepan a qué se enfrentarán si desean vivir un embarazo, respectivamente.



El embarazo es un proceso que se divide en 3 etapas, cada una equivale a 3 meses; en éste proceso, es importante considerar los dos últimos trimestres, el vientre crece; aunque estamos hablando de aproximadamente 6 meses de duración, el volumen aumenta paulatinamente, la piel no logra adaptarse al estiramiento al que se ve expuesto aunque sea muy elástica y esto, provoca que haya ruptura de sus fibras y se formen estrías.



Aparte, hay que considerar que, durante el parto, sea vaginal o por cesárea, aquello que ocupa el vientre es extraído de manera repentina, dejando los tejidos flácidos, tal como un globo recién desinflado.



Aunado a esto, el peso que va aumentando poco a poco, lleva a vivir una fuerte y cada vez más intensa presión sobre la pelvis, impidiéndo que la circulación sanguínea sea la convencional y se llegan a formar varices en las piernas y pelvis, así como hemorroides.



Además, la congestión que se vive en los pechos, debido a que se activa su función como productores de leche, hace que éstos crezcan y la piel que los rodea vive los mismos cambios y se llega a romper; dejando estrías y pechos más flácidos y caídos.