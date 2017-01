Acepta ayuntamiento eliminación de fuero otorgado a políticos

JULIETA ORTIZ Publicada el

Por unanimidad, integrantes del Ayuntamiento de Irapuato aprobaron la eliminación del fuero constitucional, al considerar que no existen motivos para mantenerlo pues ningún político debe ser “intocable”.



El Regidor panista, Víctor Zanella Huerta, indicó que actualmente existe una crisis de credibilidad y desconfianza de los ciudadanos, pues de acuerdo a una encuesta publicada en 2010, el 80% de los ciudadanos piensan que los políticos utilizan el fuero para cometer ilícitos.



“No hay pretexto para seguir manteniendo la figura del fuero hacia los políticos, ya que algunos lo han ocupado como credencial de impunidad o un permiso para robar, nadie creo que debe ser intocable ni estar por encima de la ley”, dijo.



Zanella Huerta señaló que dicha aprobación significa que los 15 integrantes del Ayuntamiento no tendrán fuero, y que debería ser igual para los 595 servidores públicos de la entidad, que no deben escudarse en esta figura.



Asimismo comentó que buscan romper el divorcio entre gobernantes y gobernados, a fin de que todos los ciudadanos sean de la misma categoría, además de llamar a que se erradique la impunidad en el país.



Durante la aprobación, el Coordinador del PRI, Armando Uribe Valle indicó que la eliminación del fuero no será una solución para el divorcio entre Gobierno y ciudadanía, pues aún hay más exigencias que deben tomarse en cuenta.



Destacó que mientras no se reduzcan los sueldos y se den mejores condiciones de vida a los ciudadanos, las instancias gubernamentales continuarán con la desaprobación de la ciudadanía en todos los niveles.