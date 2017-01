Busca seguir apoyando con programas sociales

MELBA VIDALES Publicada el

La Diputada Local Irma Leticia González Sánchez,resaltó la necesidad de impulsar programas sociales, generar empleo y aumentar salario mínimo.



La diputada del (PRI) afirmó que su grupo parlamentario refrenda el compromiso del Ejecutivo Federal con la política social, que ha combatido la pobreza y la marginación.



Indicó que su bancada defenderá que en el presupuesto 2017 ningún beneficiario de programas de asistencia social se quede fuera.



Asimismo, señaló que los diputados del PRI están dispuestos a “ajustar el cinturón del presupuesto de la Cámara de Diputados para ayudar a los programas sociales”.



La diputada aseveró que el gobierno municipal no ha sido capaz de atender los graves problemas sociales del país, por lo que ella como estrategia está designando el 20 por ciento de su salario a programas sociales.



Refirió que de manera particular el apoyo lo esta brindando de manera directa para que tenga impacto en la gente que realmente lo necesita.



“A la semana atiendo alrededor de 200 personas en la casa de gestión, lo que más me solicitan son despensas, cobijas y necesidades en el tema de salud”, dijo.