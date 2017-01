Empieza la violencia

LIC. FRANCISCO SUNDERLAND ÁLVAREZ Publicada el

Ya no son nada más las decisiones unilaterales cupulares. Ya no son las informaciones tergiversadas de la mayoría de los medios masivos de comunicación. Ya no son solo las redes sociales que, ante verdades difundidas, apegadas a la realidad o exageradas, se empezó la contraofensiva con verdades a medias o con mentiras bien estructuradas por parte de los servidores de las cúpulas.

El hecho es que la población mexicana ya empezó a sacudirse la modorra de ese largo letargo en que ha estado sumido y del que ya está despertando el “México Bronco”.

Ahora ya se ha desatado en abierta confrontación, el disparo de armas de fuego de distinto calibre en el que han tenido que intervenir la fuerzas públicas municipales, estatal, federal, el ejército, la armada y la fuerza aérea. ¿En dónde? En el Estado de Quintana Roo, concretamente en Cd. del Carmen y en Can-Cun. Específicamente en el centro y en la zona hotelera y corredor turístico de Can-Cun.

Las inconformidades nacionales, normalmente encendían la chispa en el Bajío de la República Mexicana pero, ahora, los “focos rojos” están diseminados en diversos lugares del Territorio Nacional; ya en Nuevo León, en Chihuahua; en Baja California; en Michoacán; en Chiapas; en Guerrero; en el Distrito Federal… bueno, en Ciudad de México; en Quintana Roo.

Veracruz, extremadamente irritados los jarochos con su gobierno saliente, y a la que se le ha sumado la inmensa mayoría de una población mexicana indignada que ha empezado a exhibir, sin ambages, el descaro e impudicia gubernamentales; Puebla y otros Estados, con sus gobiernos actuales.

En fin, aquí ya se está gestando algo de lo que el CISEN debe estar bien informado y más aún la CIA, instituciones que no sueltan prenda, ni con los simpatizantes, sean extranjeros y menos con los nacionales; solo con sus respectivas cúpulas.

De alguna manera, estos lamentables excesos gubernamentales, obligan a recordar la obra de don José Rubén Romero, titulada, “Las Aventuras de Pito Pérez”, también conocida como “La Vida Inútil de Pito Pérez”.

En dicha obra, el autor pone en boca de Pito Pérez (que en una película fue interpretado por Germán –Gómez-- Valdés Castillo [Tin-Tan]) un señalamiento que, más o menos, dice así:”De los pobres abusan todos los que tienen autoridad, poca o mucha. Lo que cambia en los hombres (y mujeres) es la importancia de sus empleos, pero siempre seguirán siendo el tonto, el déspota o el sinvergüenza, lo mismo sean caciques de un pueblo, que ministros en la capital…”

“La profesión de déspota es la más fácil: primer año, curso de adulación a los poderosos; segundo año, liquidación de las viejas amistades que nos hacen recordar nuestro pasado humilde, sencillo y se suma a un consejo de lambiscones; tercer año, perfeccionamiento del delirio de grandeza; cuarto y último año, arbitrariedades a toda orquesta.”

En una versión posterior, interpretada por don Ignacio López Tarso, en una de sus intervenciones señala:”¿Qué mentira he dicho contra el alto y supremo gobierno que nunca se equivoca y que me quiere aplicar una ley marcial en que se me condena a morir por tener los zapatos rotos? ¡Ya mátenme!”

Ojalá esta violencia caribeña solo quede en una “llamarada de petate” porque de lo contrario, se cumplirá la profecía de don Salvador Borrego en su obra “América Peligra” y México pudiera acabar en una hoguera.

Universalmente les deseo, hoy y siempre, Salud, para que logremos nuestros objetivos en la vida. Fuerza, para que no nos desalentemos ante las adversidades y, Unión, para que no seamos divididos en nuestras convicciones.