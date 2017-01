Maestra que fue más que un ‘ca’

REDACCIÓN | CARMEN VEGA MARTÍN Publicada el

Por primera vez en 30 años inició el semestre sin preparar clases ni exámenes extraordinarios. Era lunes, las 9 de la mañana y no había llamada telefónica ni nadie que esperara su llegada al trabajo. La rutina seguía, la única diferencia es que ella no estaba ahí y no hacía falta. Otra maestra la remplazaba. Más le valía que se ocupara en actividades domésticas o de lo que quisiera.

Como siempre pasa, el interés por saber más acerca de una enfermedad surge hasta que alguien la padece, ya sea uno mismo, algún familiar cercano o un amigo. Su vocabulario se amplió con las iniciales ca que significan: cáncer. La primera vez que vio esas iniciales no lo sabía hasta que continuamente aparecieron y se acostumbró a ser un expediente más para las estadísticas de “ca de mama”.

Cada año acostumbraba ir con el ginecólogo a revisión; le pidió una mastografía que reveló diversos nódulos benignos, fibrosis y ‘una zona sospechosa de malignidad’ con la sugerencia de ‘otro estudio’. Cuando tuvo el diagnóstico en sus manos desapareció la tranquilidad de lo que hasta entonces era una vida aburrida. Tenía cáncer en fase tres. No comprendía pues no tocaba ningún tumor ni fibrosis. A cuentagotas lo fue digiriendo, un día tras otro, en espera de que fuera un sueño nada más.

Nunca le había interesado jubilarse por tanto no sabía de condiciones económicas o trámites previos, pues su razón de existir era el trabajo. Sin embargo, a partir del diagnóstico todo cambió. Surgió en ella una profunda desesperanza, aunque tenía un buen ambiente y a cualquiera que le preguntaran daría buenas referencias: trabajadora, cumplida, honesta. Aunque también rígida, autoritaria, en fin, una buena dirigente.

Por suerte el oficio de maestra le permitió iniciar el tratamiento en un principio los fines de semana y seguir en sus actividades, sin perder el puesto, aunque estaba disminuida su capacidad. Le costaba concentrarse y leer con atención sin cabecear ni dormirse. Se concretó a repetir información y conocimientos, como los recibió, y en mínima medida a dar su propia opinión, pues pensaba que los alumnos ya tenían formados sus juicios. En ese tiempo, le faltó pasión y creer que podía influir en ellos.

Aurora se ensimismó, prefería no intimar y expresar la profunda incertidumbre que le agobiaba; tener la seguridad de que valían la pena los tratamientos a que se sometía y nadie podía darle tal certeza. Ocupaba la mayor parte de su tiempo en la rutina, que seguía siendo de la casa al trabajo y de regreso a lo mismo, con alguna escala para hacer las compras indispensables en pequeñas tiendas de la colonia. Los supermercados significaban un gran esfuerzo al caminar por largos pasillos pues le pesaban los pies y el sentido del equilibrio no era bueno. La quimioterapia hizo su efecto. Apenas llevaba dos sesiones y ya había perdido pelo y aumentado de peso.

Ocasionalmente participaba en alguna actividad de los alumnos dentro de la misma escuela, como obras de teatro o una audición. Era una buena manera de llenar su tiempo libre y demostrar que

era más fuerte que el cáncer. En adelante no sería Aurora, la maestra, sino Aurora, la maestra enferma de cáncer que despertaba compasión, lo último que ella quería. De hecho no hablaba del tema ni con su familia ni con sus mejores amigas.

Su carácter cambió, estaba acelerada, quería una certeza de que seguía los pasos correctos, que estaba haciendo bien las cosas. La respuesta que obtenía era que el cáncer no tiene palabra de honor.

Siguió con quimioterapia para ver si el fibroma inicialmente de 3 centímetros reducía su tamaño. A la tercera aplicación se le empezó a caer el pelo a mechones, estaba impactada cuando los recogió de las paredes y del piso de la regadera; fue como salir desnuda a la calle; la experiencia más fuerte que vivió, la más triste; aunque unos meses después le empezó a salir nuevo, sólo que canoso. Lo dejó muy corto y buscó una peluca de pelo natural que le quedó bastante bien, con un corte similar al que ella acostumbraba. La llamó Adelina.

Esta experiencia la humanizó permitiéndole volverse más flexible al revalorar una sonrisa, una mirada, un gesto amable. En las clases también hubo un cambio. Al inicio del semestre le entregaron un programa de ciencias de la salud y ahora incluyó nuevos temas, tales como el de las células cancerígenas que todos tenemos y sin embargo un sistema inmunológico fuerte impide que se desarrollen y multipliquen. Se preguntaba: ¿en qué momento me descuidé y bajé la guardia?

Enfocó su interés por la tanatología para comprender mejor lo que le estaba ocurriendo y ver cara a cara a la muerte, pues era ahora su realidad cotidiana. Empezó a creer que no era eterna. A la luz del día todo era más fácil, pero en la noche dormitaba dentro de un oscuro y largo túnel, sin salida. Su cuerpo estaba atado y sacrificado, -las venas de su brazo sano se ‘secaron’, delgadas y frágiles, por efecto de los químicos. Hubiera querido poner su espíritu dentro de un cuerpo sano.

En ese largo año combinó los tratamientos con el trabajo. Puso en práctica diversas actividades, consiguió lecturas y audios, tuvo la disposición del ánimo y tiempo para esperar las metas según lo había planeado con la consecuente satisfacción o frustración, pero nunca indiferente al resultado. Todo indicaba que no le iba tan mal en la vida, mientras estuviera en ella.

Fue un gran aprendizaje de humildad y tolerancia repetir, cuantas veces fuera necesario, el mismo curso. Sin embargo, ahora gracias a la enfermedad se había enriquecido. Comprendió que en el aula se sintetizaban muchos procesos químicos, en las mentes de sus alumnos, y en la suya propia, información diversa y conocimientos compartidos, mas no como ella los aprendió. No había punto de comparación con la tecnología actual y más que repetir de manera mecánica los libros y el material que ella tenía de cabecera, ahora estaban multiplicados y de fácil acceso en internet. Tenía que superar sus limitaciones pues cualquier alumno con un poco de dedicación podía igualar y superar sus conocimientos.

Había que ganarse el respeto para seguir llamándose Maestra. Hizo a un lado el sentido permanente de búsqueda de perfección y logró parecer segura de mí misma, con el sentido del deber cumplido.

En la clínica aprendió a contar los ciclos de 21 días, con importantes cambios en su organismo. Un sabor salado en la garganta y grandes cantidades de saliva, como si estuviera ante un rico manjar, le dificultó responder a una mujer que estaba a su lado, con aspecto de novicia, recibiendo tratamiento de quimioterapia también.

* Aurorita, hay que dar gracias a Dios de que estamos aquí, rodeadas de cariño, atendidas.

Ella respiró profundamente varias veces antes de responder:

* Dar gracias a Dios de que estoy aquí no puedo. Nada me duele, estoy mucho mejor que en otros tiempos.

Apareció el oncólogo y unas pocas palabras suyas hicieron las veces de una tabla para un náufrago.

* Hay muchas posibilidades de salir adelante.

* No lo creo Doctor. ¡Cómo pudo pasarme esto a mí! Me siento humillada, estoy en el anonimato, sujeta como docenas de enfermas a un esquema de tratamiento, sin posibilidad de defenderme. ¿Qué quiere que le diga? Estoy en este lugar condenada a muerte. Miro a mi alrededor y están igual o peor que yo. Y eso sin contar a las conocidas que ya fallecieron.

* Usted debe estar optimista, es la parte que le toca. Es su única tarea. Después de esto, dependiendo de cómo responda al tratamiento, sigue la cirugía que puede ser moderada o radical, en las siguientes semanas de nuevo quimio y añadir radioterapia.

* De acuerdo, estoy en sus manos. Aunque voy a seguir trabajando y espero tener la energía suficiente para seguir con su propuesta.

De nuevo inició semestre, ahora sí visiblemente cansada. La peor parte que le tocó enfrentar fue cuando se juntó cirugía radical, quimio y radioterapia.

Frotaba sus dedos de manera constante, impaciente. Los músculos alrededor de su cuello se tensaban hasta los hombros, su estómago hormigueaba. En estado de alerta, de noche dormía muy poco y se levantaba malhumorada, ahora eso era normal. Aún vivía, aunque en riesgo permanente. No era eterna. Empezaba a creerlo.

Más que ella misma los que estuvieron a su alrededor fueron muy pacientes, en espera de que manifestara algún sentimiento; el papel que mejor desempeñó fue el de aquí no pasa nada. Un día dijo su madre, de recio carácter, como respuesta ante su diagnóstico:

-En mi familia no existe la palabra cáncer; nadie lo ha tenido y tú, mi hija, no vas a ser la primera. No quiero volver a oír hablar de ello.

El esquema de tratamiento siguió su curso y al no sentir ninguna mejoría inició los trámites para jubilarse, recibió el cheque de retiro y el del fondo de ahorro.

Inició radiaciones continuas, todos los días. El radiólogo le sugirió:

-Evite caer en la cancerofobia. Anote la fecha de exámenes de control y de sangre y olvídese del asunto. Que no sea lo único que ocupe su mente. Le queda un año de vida cuando mucho, aprovéchelo.

Cuando salía de las radiaciones era ya de noche, el consultorio estaba ubicado en el sótano de un viejo y frío edificio. El olor a drenaje se mezclaba con los medicamentos utilizados en las terapias. Siempre asociaría su enfermedad con este olor. Al término de los tratamientos poco a poco se sintió mejor.

Tuvo tiempo de arreglar sus pendientes familiares y personales, se separó definitivamente del trabajo y de sus anteriores amistades. Empezó a vivir, aunque todavía esperaba con ansiedad los resultados de los marcadores cancerígenos en su sangre, el ca 15-3.

Pasó un año, dos, tres. Un día de tantos que fue a consulta con el oncólogo, Aurora le dijo:

-Doctor, usted y el radiólogo me dijeron que moriría en un año y yo lo creí. Me jubilé y aquí sigo. Ahora quiero que me diga qué voy a hacer.

Él le respondió:

-Busque y encuentre el sentido de su vida. Es hora de celebrar, ¿o no?