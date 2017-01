Elías, al ataque

REGINA YÉPEZ | León Publicada el

Con sólo tres puntos luego de tres fechas y en el puesto 14 de la tabla general, el arranque del Clausura 2017 no ha sido del todo positivo para el plantel de La Fiera, únicos responsables, de acuerdo a Elías Hernández, de su presente.

“Apenas vamos comenzando pero al menos contra Pumas, el equipo tuvo creo que las jugadas más claras y perdonamos. No podemos dejar vivos a los rivales porque en cualquier momento te hacen gol”, señaló el mediocampista michoacano, que debido a una lesión en la rodilla, apenas jugó el sábado sus primeros minutos del torneo.

En su ingreso al 67’ de tiempo corrido, el “Patrullero” le cambió la cara a un León que logró sacudir el dominio universitario.

“Tenemos que afinar varios detalles porque estamos dejando de hacer cosas. Contra Pumas creo que merecíamos más, hemos obtenido resultados menores de los que hemos trabajado pero porque hubo jugadas claves que no aprovechamos. No podemos dar esas ventajas”, señaló ayer antes del entrenamiento.

Así mismo, Hernández señaló que el equipo tiene que trabajar fuerte para mejorar y ahí estará él para cumplir con su parte al menos hasta 2019, pues hasta ese año renovó su contrato con León.

“Llegué a un gran equipo que tiene también a una gran afición, desde que llegué me he sentido muy cómodo y eso se refleja en la cancha. Estoy contento por esta renovación y por la decisión de la directiva, la oportunidad y la confianza que me tienen”, agregó.

Con esta extensión, podrían quedar un poco de lado los rumores que a principios de este mes, ponían al volante felino en el Genoa de Italia.

“Ahorita no sé nada de ese tema, creo que quedó un poco estancado. Yo estoy contento de que haya interés de otro lado pues es muestra de que el trabajo que uno realiza se ve reflejado. Ahorita acabo de renovar, estoy contento acá así que mientras siga vistiendo esta camiseta, hay que sudarla al 100 por ciento”.