Entregan Premio Nacional del Deporte a medallistas de Río 2016

Los medallistas olímpicos Guadalupe González (marcha), María Espinoza (taekwondo), Germán Sánchez (clavados), Misael Rodríguez (boxeo) e Ismael Hernández (pentatlón), se dijeron orgullosos por recibir este mediodía el Premio Nacional del Deporte.



“Este Premio Nacional muestra la genialidad de la cual podemos ser artífices los mexicanos. Tal vez nacimos en cuna humilde pero ahora somos ricos en experiencias. Pido que el gobierno nunca le dé la espalda al deporte y así crear el México que merecemos”; dijo Ismael, ganador de bronce quien habló a nombre de los atletas en la ceremonia.



Para González, ganadora de plata en los 20 km el galardón es un aliciente para alcanzar sus futuras metas.



“Es un orgullo estar aquí, una recompensa al trabajo de muchos años que me motiva ahora que recién comenzó un nuevo ciclo”, comentó.



En la ceremonia estuvieron presentes Aurelio Nuño, secretario de Educación; Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional; Alfredo Castillo, titular de la Conade; el gobernador de Morelos Graco Ramírez y Carlos Padilla, presidente del COM, entre otros.



“Con Carlos Padilla del COM, tenemos una buena relación, estamos unidos y tenemos rumbo”, dijo Castillo, quien anunció que este año el organismo que preside le dará impulso a las academias de talentos.



En total fueron 16 los galardonados.

El Pdte. @EPN encabezó la entrega del Premio Nacional de Deportes y del Premio Nacional de Mérito Deportivo 2016. https://t.co/lYDAXZoxmM pic.twitter.com/pwgXdmY76o — Presidencia México (@PresidenciaMX) January 24, 2017