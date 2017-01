‘Tratamos de ayudar al Gullit’

AGENCIA REFORMA | Ciudad de México Publicada el

Por primera vez desde que tuvo a Carlos Peña bajo su mando, hoy a préstamo con el León, Matías Almeyda habló de lo complejo que fue orientarlo por la afición del mediocampista a la bebida.

“A ‘Gullit’ lo aprecio un montón, aprendí a quererlo en el tiempo que estuvo con nosotros”, comentó el DT de Chivas. “Lo quiero, es un excelente muchacho, un excelente jugador y, obviamente, tuvo algunos episodios en los que tratamos de ayudarlo, es verdad”.

En su paso por el River Plate, Almeyda vivió de cerca el alcoholismo de Ariel Ortega, por lo que le recomendó a Peña valorar su juventud y cualidades.

“Traté de que le diera él el valor a todo lo que hace, a su familia, a su vida, a su cuerpo, que no lo dañara, pero porque lo quiero, lo aprecio y vi a muchos jugadores que terminaron mal y no me gustaría que sea otro caso más”.

Almeyda buscó no sólo su guía en la cancha, sino involucrarse en la parte humana.



“Me meto muchísimo porque no me gusta y me da cosa el que ellos desperdician años de futbol”.

¿Se puede resolver un tema como el del alcoholismo?

“Todo se puede solucionar porque depende de quiénes estemos a lado. Si junto a un amigo que tiene problemas de alcohol y lo invito a comer, sacamos vino y cerveza, no lo estoy ayudando”.