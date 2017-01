¡Es el Palenque lugar más feliz!

JUANA CRESPO ARRONA Publicada el

No fue Disney ni otro parque de diversiones, por más de dos horas el Palenque de la Feria fue el lugar más feliz de la tierra.



Los Comediantes llevaron a más de 3 mil personas a olvidarse de sus penas, los pendientes y soltar la carcajada.



Poco después de las 11 de la noche apareció Teo González, el paisano saludó y comenzó con una crítica hacia Donald Trump.



“Si no quiere a los mexicanos, ¿para qué se peina con sus pelos de elote, si no hay nada más mexicano que una buena mazorca con sus pelos de elote, ¿no es cierto?. Los mexicanos somos tan astutos, que un día antes que tomara posesión como presidente le mandamos al Chapo para que hiciera túneles para pasar su famoso muro”.