Exigen los mejores espacios para venta de alcohol

Una vez que fue confirmada la etapa callejera de Rally Guanajuato 2017 en la Capital del estado para el próximo 10 de marzo, los espacios para la venta de alcohol en la vía pública deben de ser para los empresarios locales pidió Enrique Nieto Acevedo, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares, Cantinas y similares de Guanajuato.



El año pasado Acevedó denunció que los mejores espacio para la colocación del mobiliario de los bares se lo dieron a los empresarios de León, dejando a un lado a los locales, por lo que no quiere que vuelva a suceder.



“No hemos tenido acercamiento con ellos, esperamos tenerlo. Apenas ayer se dijo sí a lo del Rally, esperamos no tener ese tipo de problemas y tener el acercamiento directo y podernos poner a los mismos de cada año. Y no se nos hace justo que vengan de León, cuando tienen su Rally también en León”.