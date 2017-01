ASTERISCOS ***BULEVAR URGENTE

***BULEVAR URGENTE



Una buena noticia el arranque del bulevar Siglo XXI en su primer tramo de bulevar Timoteo Lozano a bulevar Aeropuerto. Ya se habían tardado con esta obra de conectividad y desfogue de la salida a Silao.



*QUE NO SE DETENGA



Lo que hay que exigir ahora al Estado y Municipio es que el proyecto total, y no sólo una etapa, se concrete pronto. La obra debe unir desde Timoteo hasta lo que será el Eje Metropolitano León-Silao.



*PRESIÓN A FEDERACIÓN



A lo que urge dar certeza es a las obras que ejecuta la Federación en León: el hospital del IMSS está parado, el distribuidor vial Benito Juárez leeento, y el entronque con la León-Salamanca, sin iniciar.

***SIGLO XXI, LA DEUDA



El bulevar Siglo XXI, en el Tajo de Santa Ana, es un proyecto que tiene años en el papel. “No se podía posponer más”, declaró el gobernador Miguel Márquez en su mensaje de arranque de la primera etapa, comentario que bien puede interpretarse como una aceptación de la deuda del Estado con los leoneses.



*A MEDIAS NO



Ya arrancaron, qué bueno. Gobernador y Alcalde contentos ayer porque está en proceso el cuerpo oriente de 1.9 kilómetros entre los bulevares Timoteo Lozano y Aeropuerto, pero el éxito de su funcionalidad requerirá de la continuidad de que el proyecto esté listo en su totalidad, y que sea pronto.



*LA PROMESA



Márquez Márquez comprometió ayer que este mismo año van por la pavimentación del cuerpo oriente del mismo tramo Timoteo-Aeropuerto y también por dos puentes en Camino Los López y en Timoteo.



*LO QUE FALTA...



Pero aún faltará una parte central: la que conecte desde bulevar Aeropuerto al Eje Metropolitano. También se requiere de un paso a desnivel en bulevar Aeropuerto. Y además falta de concluir un tramo del cuerpo sur del bulevar Timoteo Lozano (del Siglo XXI a Aristóteles). Se ocupan otros milloncitos.



*UN BUEN AÑO



Márquez insistió en su mensaje optimista para el 2017. “Va ser un año buen para León y para el estado en infraestructura”, aseguró. Lo mismo dice el secretario Arturo Durán, aunque no adelantaron mucho. Prometen que en próximos días presentarán con “bombo y platillo” las obras en proyecto de este año.



*LOS PENDIENTES



Ayer el alcalde Héctor López adelantó que están por arrancar lo que prometió Márquez cuando asistió al I Informe de Gobierno en León en septiembre pasado, que fue la rehabilitación de todos los accesos. Lo que también tiene desde septiembre parado es el Hospital Comunitario de Las Joyas, el contrato se le rescindió a la constructora por incumplida y ahora sí, dice Durán Miranda, ya van a licitar otra vez.



*EN PROCESO



Entre las obras más importantes en proceso está la del nuevo Hospital General, que tiene avance del 23%, y la del Edificio de Gobierno que el Secretario Estatal de Obra ofrece concluir a fines de febrero.



*MI AMIGO SILVANO



Por cierto al evento en León el Gobernador llegó con retraso y confesó que se tardó porque, fuera de agenda formal, invitó a desayunar a su amigo y homólogo de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, quien por la mañana lo acompañó en Guanajuato al evento de destrucción de armamento. “Hay una excelente relación como hace mucho no había con Michoacán”, presumió Márquez.

***¿Y EL ENTRONQUE?



Una de las obras urgentes pendientes es el famoso entronque de la autopista León-Salamanca con el bulevar Timoteo Lozano y Delta. En septiembre del 2015 el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la inauguración de esta autopista y es tiempo que no tiene una conexión con León.



*SÍ VA, PERO ¿CUÁNDO?



En la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Guanajuato, que comanda el hidalguense Leoncio Pineda, han repetido que no se preocupen, que la obra va, pero no hay fecha. El director de Obra Pública Municipal, Carlos Cortés, dijo ayer que pedirán información sobre el avance.



*LAS AFECTACIONES



En lo que toca al Municipio aseguran que liberaron lo que les tocaba, del entronque de Timoteo con Delta. En la cancha de la SCT está la liberación del derecho de vía sobre San Juan de Abajo. En la reunión de diciembre, dice el Director, les comentaron que en enero se definiría la fecha de arranque.

***CITA DE SEGURIDAD,



HOY NO



Hoy siempre no habrá reunión con los integrantes del Ayuntamiento para el tema de seguridad. En el C4 estaba programada una cita pública para conocer el reporte delictivo de 2016 y enero 2017, y otra privada para presentarles las plataformas tecnológicas que utiliza el Municipio para combatir el delito.



*DEBATE DE PLATAFORMAS



Trascendió que no tenían todavía completa la información que les presentarían. Lo que pidieron algunos es comparar lo que hoy se aplica, y sus resultados, con el sistema que insiste el síndico Carlos Medina que el Municipio debiera adoptar pero que no ha podido convencer a sus amigos panistas.

***DELEGADOS A INFORMAR



El Gobierno federal ya dictó línea: hay que salir a informar lo que están haciendo. El delegado de Gobernación en Guanajuato, Javier Aguirre, aterrizó la instrucción y ya armaron una agenda de sesiones informativas para que las 55 Delegaciones Federales compartan sus programas y proyectos.



*AGENDA FEDERAL



Hoy arranca el programa de vinculación con el gabinete de Desarrollo Agropecuario, en Celaya; el miércoles el de Medio Ambiente, en León, y el de Desarrollo Social, en Guanajuato; el jueves el Hacendario y el de Relaciones Exteriores, ambos en León. Y para la siguiente semana también en León los sectores de Desarrollo Urbano y Vivienda, Salud, Economía, y el Educativo en lugar por definir.

Carstens con panistas

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, participó en la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. En la foto con el diputado federal leonés, Miguel Ángel Salim Alle, quien anotó que hablaron de la perspectiva de crecimiento, el dólar, y la inflación.

Foto: Facebook Miguel Salim.