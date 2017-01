Piso es verbo y sustantivo

RICARDO ESPINOSA Publicada el

Dice el viejo tango “A Media Luz”: “Pisito que puso Maple, piano estera y velador…” y aunque ya ve usted que a veces los tangos son difíciles de interpretar hasta para los mismos argentinos, me voy a atrever a decir que en general la letra del tango es la descripción de un departamentito muy íntimo, muy romántico, donde el autor se la pasaba de maravilla con su amante, siempre a media luz.



Nada más que en Argentina como en muchos otros lugares al departamentito no le llaman “depa” como nuestros muchachos de ahora, sino que es un “pisito”, un pequeño piso, sin que eso quiera decir que se refiere a todo el piso de un edificio.



Es que el sustantivo piso y el verbo pisar tienen una gran variedad de significados. Cuando me dicen la palabra piso yo en lo primero que pienso es en el suelo. Ese es digamos que el significado más primitivo de la palabra piso, pero también se puede referir a la planta completa de un edificio, que en el elevador nos especifica si es el primero, segundo, tercer piso o los que sigan. Generalmente –no siempre- el piso que está a nivel de la calle es la planta baja que en el elevador aparece como PB.



Mi primo Gerundio que es más burro que un jumento, creía que la PB del elevador quería decir “Pa Bajo” y que la PA era “Pa, arriba”. Le tuvimos que explicar eso, que PB significa Planta Baja y que PA es un botón que sirve para mantener la Puerta Abierta, para que no atrape a medio paso a una señora gorda que viene resoplando a abordar el elevador cuando ya se estaba empezando a cerrar la puerta.



Cuando un artista se cree más popular de lo que es y empieza a comportarse como divo, o sea como si fuera divino, se dice que ya perdió el piso, queriendo decir que ya no tiene puestos los píes en la tierra, o sea, que ya perdió el sentido de la realidad.



En sentido figurado también se le llaman pisos a varias partes superpuestas que juntas forman una unidad. Por eso se habla de un pastel de tres pisos, o de un autobús de dos pisos.



Algunas personas de ésas que todo lo toman por el lado vulgar, utilizan el verbo pisar como sinónimo de realizar actividades sexuales, tomando como ejemplo quizá al gallo que “pisa” a la gallina para iniciar el proceso de reproducción, como lo hacen las aves.



Un político o un comentarista que hace “fuertes declaraciones” públicamente puede ser que “pise algunos callos” como se dice cuando lo declarado molesta notoriamente a alguna personalidad.



Yo, por lo pronto, piso la base como se hace en el beisbol y me retiro dejando otros significados de piso y del verbo pisar, para una futura ocasión.



Consultorio Verbal



PREGUNTA DEL PÚBLICO:



Marcela Urdiales: ¿Cómo debo decir “esta noche neva” o “esta noche nieva”?



RESPUESTA:



Lo correcto es “esta noche nieva”



AHORA PREGUNTO:



Me refiero ahora al sustantivo mijo. Si tengo mijo ¿qué puedo hacer con él?



a.- Heredarle mis bienes



b.- Entrenarlo como mascota



c.- Consumirlo en el desayuno



d.- Cruzar un río



RESPUESTA



c.- El mijo es un cereal muy rico en energía, ideal para consumir en el desayuno.

Me retiro con esta reflexión: El saber, después de la virtud es ciertamente lo que eleva a un hombre a mayor altura que otro. Fíjese. ¿Cómo dijo?

