Descubren en escuelas armas blancas y drogas

Entre 2012 y 2016, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) ha detectado drogas y armas, principalmente blancas, en centros escolares de la entidad y a pesar de ello, no se han aplicado protocolos de revisión de mochilas de los estudiantes.



El secretario de Educación, Eusebio Vega Pérez, resaltó que la dependencia cuenta con estadísticas en este sentido y aseguró que no son cifras “significativas”, pero reconoció que si ha habido casos.



El funcionario estatal no precisó en que municipios, ni qué tipo de drogas o armas, sólo detalló que en su mayoría han sido “navajas”.