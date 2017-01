Incrementará 10% costo de vivienda

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA Publicada el

Las viviendas aumentarán en su costo final al consumidor entre un 8% y 10%.



El presidente en Guanajuato de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Ismael Plascencia Núñez, confirmó que el alza en materiales obliga al ajuste.



“Traemos aumentos de los 12 al 15% promedio (en el costo de producción de la vivienda), que tendríamos que aumentar (en el costo al consumidor), sin embargo, no lo hemos hecho, estamos esperando enero cómo se comporta y sobre eso vamos a tomar una posición... Pero de que hay aumento hay aumento, no hay vuelta de hoja, si no, pues truenas, yo le calculo que entre un 8 y 10% pueden ser los aumentos (precio al público)”, declaró el dirigente empresarial en entrevista.