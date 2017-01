Plantean todos cambios de fondo... menos Álvar

YAJAIRA GASCA | GUANAJUATO, GTO. Publicada el

El secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza De Vaca Appendini, aseguró que en el Estado no es necesario un cambio de estrategia en materia de seguridad.



“En la inmensa mayoría de delitos de alto impacto Guanajuato se sigue manteniendo por la media nacional. Claro conocemos voces que dicen que somos el primer lugar, el lugar más violento, pues no es cierto y eso no nos tiene que llevar a un cambio de estrategia. La estrategia o el Pan de Gobierno en materia de Seguridad Pública es uno, lo que podemos ir cambiando es la táctica, las maneras de ir haciendo las cosas”, señaló.



Negó que Guanajuato haya registrado mil 110 homicidios dolosos en 2016 como lo detallan las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.