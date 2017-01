Detienen a 15 mandos por presuntos actos de corrupción

EL UNIVERSAL Publicada el

Un total de 15 mandos medios de la Dirección Estatal de Tránsito fueron cesados y detenidos por supuestos actos de corrupción.



El secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, informó que los elementos de tránsito fueron puestos a disposición del área de Asuntos Internos donde se determinará si se serán objeto de una sanción.



Explicó que la investigación en contra de los agentes inició a raíz de que recibió una queja de una trabajadora de los medios de comunicación que fue detenida en un operativo alcoholímetro en esta ciudad de Veracruz.



La quejosa detalló que a pesar de que no rebasó los límites permisibles de la alcoholemia, se le trasladó a las instalaciones de la delegación, ubicadas en la calle de Montesinos, además de que se le pretendía obligar a pagar la multa correspondiente.



Sin embargo, ese operativo de alcoholímetro está suspendido oficialmente y se detectó que no sólo lo aplicaban ilegalmente, sino que los ingresos por multas que aplicaban los agentes que participaban en el operativo del alcoholímetro se los quedaban, por lo que no los ingresaban a las cuentas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.



“Serán sancionados de acuerdo a la infracción que hayan cometido (…), en este momento los que fueron relevados son 15 elementos, ustedes lo saben y lo sabe la población, son actos de corrupción de manera reiterada, habíamos girado instrucciones para que la gente ajustara su conducta a las normas legales, no lo hicieron así, por eso fue que ordené que se suspendieran en el estado el operativo alcoholímetro”, subrayó.



Comentó que dos de esos 15 elementos fueron reconocidos por una ciudadana que acudió a quejarse, por lo que serán denunciados por el delito de extorsión.



“Están siendo puestos a disposición de la autoridad administrativa para que se realice un procedimiento en Asuntos Internos de la secretaría, ya hay una denuncia penal y en el procedimiento administrativo se presentó una ciudadana, identificó a dos elementos de esta corporación y van a ser denunciados por extorsión”, añadió.



De manera paralela, señaló que dos elementos administrativos también fueron cesados.