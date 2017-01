Llama Fox a Peña a ser claro y no ceder

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El ex presidente Vicente Fox Quesada pidió al actual mandatario Enrique Peña Nieto hablar claro por México y América Latina en su próximo encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien el guanajuatense se refirió como “un dictador superior” a los que ha padecido Latinoamérica.



En una entrevista con la colombiana Radio Caracol, el ex panista señaló que el magnate estadounidense “vive en una nube de egoísmo y soberbia” y ha mantenido el mismo discurso desde que inició su campaña hasta ahora que accedió a “la silla de más poder mundial”.



Y ante la actitud y las críticas que ha lanzado a México, pidió a Peña Nieto, que “tome su posición frente a la avalancha de ofensas”.



Matizó: “Tengo confianza en Peña Nieto, tengo el deseo enorme de que no vuelva a hacer el mismo papel de la vez anterior, cuando Trump fue a México como candidato, y donde logró sacar ventaja”.



Le pidió al priísta que cuando se reúna el próximo 31 de enero con Trump lo haga “representando a México y a América Latina” y le hable claro “sin ceder ni un milímetro, sin dar ventajas a Trump”.



Respecto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), propuesta por Trump con el argumento de ha ocasionado pérdida de empleos y cierre de empresas que se desplazan a los países vecinos para abaratar costes, Fox Quesada considero que México no debe revisarlo.



“Estaba viendo la balanza comercial de EU y es deficitaria con todos los países. ¿Por qué la agarró contra México? no entendemos. Canadá produce y le vende más que México”, afirmó el guanajuatense.



Además, dijo, el flujo de migración ha cambiado y en lugar de marcharse de México a EU están regresando a su país natal para aprovechar el buen momento económico que según él están atravesando.