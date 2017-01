Pemex recuperará equilibrio financiero en 2020, menciona titular

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El titular de Pemex, José Antonio González Anaya, aseguró que cada vez va a ser más caro y más difícil encontrar petróleo en México, aunque no tiene duda de que todavía hay ese combustible en nuestro país.



Al tener una reunión de trabajo con diputados y senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), González Anaya informó que la naturaleza fue generosa con México, y le dio Cantarell, pero éste no fue eterno y ya se está acabando, incluso reconoció que fue muy difícil para el país reemplazar la producción de este yacimiento.



“Se acabó Cantarell, yo tengo un dicho, la naturaleza fue generosa con México pero no fue eterna, nos dio un Cantarell y ya se está acabando, la nueva geología se va a quedar y así es como vamos a tener que trabajar, cada vez va a ser más caro y más difícil encontrar petróleo en México, pero hay petróleo, de eso no tengan la menor duda”, afirmó.



Abundó que aunque parezca sorprendente para 2019 o 2020, Pemex va a volver a tener un equilibrio financiero, y adelantó que actualmente tiene finanzas estables con el ajuste de 100 mil millones de pesos que se planteó en el plan de negocios que presentó hace unos meses.



“Es bien difícil saber qué va a pasar con los precios del petróleo, lo que a mí me sorprende gratamente y demuestra la fortaleza de la empresa, aun tomando premisas conservadoras, es ¿qué rápido Pemex puede regresar a un equilibrio financiero, con los esfuerzos financieros? con los esfuerzos que estamos haciendo, Pemex puede regresar a un equilibrio financiero en el 2019 o en el 2020, es una cosa casi sorprendente dada la situación financiera de la empresa y considerando que no estamos haciendo supuestos heroicos de ninguna naturaleza, es una empresa fuerte en un negocio noble, que es el negocio petrolero, el chiste es tener una empresa eficiente y manejarla con criterios de rentabilidad y eficiencia”, agregó.

Precios de las gasolinas



González Anaya aseguró que el precio de las gasolinas subieron por una condición externa y rechazó que hayan sido por una decisión interna o política.



“En el 2017 se quita la banda y lo que ha pasado es que subió el precio de la gasolina y se movió el tipo de cambio, no fue una decisión interna o una decisión de política, fue una condición externa, estamos viendo cómo se acomoda”, definió.



Pese a esto, González Anaya mencionó que México tiene de los precios de la gasolina más bajos a nivel mundial, incluso por debajo de Canadá y Brasil, que también son países petroleros.



“Somos de los más bajos. De hecho California es más caro que México, Texas es más barato, no hay duda, Texas es de los lugares que tiene las gasolinas más baratas del mundo. Pero hay países como Canadá, que es un país petrolero, es más caro, Nicaragua, Honduras, Paraguay, Perú, China, Costa Rica, Japón, Argentina, Brasil, un país petrolero, también tiene petróleo más alto, etc…



Más interesante es que los precios de las gasolinas subieron en todo el mundo, en México subieron menos que en el resto del mundo, porque subió el precio del petróleo”, destacó.



Estima que en Pemex necesita inversión logística por aproximadamente 15 mil millones de pesos y que serán apoyados por privados, gracias a la reforma energética.



“Se estima que la inversión en logística necesaria en México, el secretario de Energía cree que es de 15 mil millones de dólares”, agregó.

Inicia explicación de González Anaya en minuto 28.