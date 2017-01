Renuncian a coalición PNA-PRD

EL UNIVERSAL | Carina García y Suzzete Alcántara / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

La alianza PAN-PRD para competir por la gubernatura en el Estado de México se cayó la noche de este lunes, luego de que las dirigencias de ambos partidos no se pusieron de acuerdo en la definición del candidato.



Las posiciones encontradas también tiraron la coalición que ya habían registrado el viernes pasado en Coahuila.



Acción Nacional impulsó a Josefina Vázquez Mota, quien no fue aceptada por la mayoría de las tribus perredistas, que determinaron ir a la contienda únicamente con el PT.



Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, manifestó que la alianza se rompió porque “no encontramos un perfil que nos permita coincidir como sí lo habíamos reconocido con nuestro compañero Alejandro Encinas”.



La corriente Nueva Izquierda apostó por la coalición y adelantó que el PRD se perfila a la derrota.



Mediante un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN informó: “Nos declaramos listos para apostar por nosotros mismos y encabezar el cambio que anhelan la mayoría de los mexiquenses (...) Hoy las encuestas son claras: el PAN es el mejor posicionado”.



Se determinó que el candidato panista sea designado directamente por el CEN. Hasta ahora Vázquez Mota aparece en las mediciones como la de mayor aceptación; no obstante, aspirantes locales expresaron su inconformidad con la decisión.