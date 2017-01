Aire sensual para invierno

AGENCIA REFORMA Publicada el

Siluetas ricas en volúmenes, bordados cuidadosamente elaborados a mano, sensuales transparencias y aplicaciones de plumas brillantes forman parte de la colección de Alta Costura del diseñador italo-libanés Tony Ward para esta temporada.



“Esta propuesta está inspirada en la belleza salvaje de los pájaros en vuelo. Fue pensada para la mujer que ama la feminidad y que puede ser delicada y rebelde al mismo tiempo”, detalla Tony en entrevista exclusiva.



Esta dualidad de carácter, agrega el creador nacido en Beirut, se revela en siluetas que mezclan materiales y que se enaltecen con el cuidado al detalle y el trabajo artesanal.



“Predominan las prendas con bordados majestuosos, pedrería destellante, encajes imponentes, escotes profundos en ‘V’, faldas largas y cortes estratégicos”, destaca el creativo, quien ha trabajado para reconocidas casas de moda como Cristian Dior, Chloé y Lanvin.



“Me baso en la arquitectura contemporánea, lo que me ayuda a imaginar formas escultóricas y a jugar con los límites de la luz y las transparencias”, añade.



Amarillo azafrán, negro, azul eléctrico, gris plateado, verde esmeralda y rojo carmín estelarizan la paleta de color de esta selección, que fue presentada con éxito durante la Semana de la Moda de Alta Costura de París.

Obras de arte

Conocido como el “arquitecto del detalle” por crear sus propios materiales con la ayuda de proveedores italianos y de un equipo que crea bordados y ornamentos artesanales, Ward considera que el fashion es como una pintura.



“La moda se asemeja al arte porque una persona puede admirar uno de mis diseños y ver algo en él, pero alguien más puede tener una percepción muy distinta. ¡Es muy relativo!”, dice el diseñador, quien viste a estrellas como Sharon Stone, Beyoncé, Rihanna y Alessandra Ambrosio.



“Para mí, esto es mi vida. Me permite expresar mis ideas y mi visión”, agrega.



Tony, quien en cada temporada presenta una colección de prendas couture, ready-to-wear y nupcial, destaca que las piezas de Alta Costura son sus favoritas debido a las telas y adornos que elige para cada una.



“Con mi equipo no fijo ningún límite, nos dejamos llevar por nuestra imaginación e inspiración. De hecho, tenemos claro que confeccionamos prendas para ocasiones muy especiales, por lo que cada una debe ser única y excepcional”, asegura.



“Fabricamos tendencias, evolucionamos con el tiempo y tratamos de desarrollar nuevas propuestas para predecir la demanda futura”.



En cuanto a los accesorios y complementos para sus vestidos, Tony sugiere que sean totalmente diferentes al estilo de éstos, para así lograr un giro inesperado y que el look se vea futurista y juguetón.

›› El estilo es personal, es la manera de usar la ropa y darle un nuevo aspecto basado en cómo te sientes y lo que te gusta.‹‹



Tony Ward, diseñador