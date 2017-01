Baja Trump las normas medioambientales

AGENCIA REFORMA | WASHINGTON Publicada el

El Presidente de EU, Donald Trump, dijo a dirigentes de General Motors (GM), Ford y Fiat Chrysler (FCA) que reducirá normativas, regulaciones medioambientales e impuestos para favorecer la vuelta de empresas a EU.



El republicano inició ayer su reunión en la Casa Blanca con los máximos directivos de los tres principales fabricantes estadounidenses de automóviles, afirmando que no se ensañó con el sector a pesar de sus críticas y amenazas a ellos.



“Estamos dando un gran empujón para que se construyan en EU plantas de montaje, y otras fábricas”, declaró Trump.



El Presidente que este lunes se reunió con un pequeño grupo de directivos de algunas de las mayores empresas estadounidenses, añadió que está regresando a EU a lo grande las manufacturas.



“Estamos reduciendo los impuestos de forma sustancial y estamos reduciendo regulaciones innecesarias”, agregó el Gobernante según CNN.



“Vamos a hacer el proceso mucho más sencillo para las compañías de automóviles y todo el que quiere hacer negocios en EU. Creo que van a ver que pasará de inhóspito a muy hospitalario. Creo que nos convertiremos en uno de los países más hospitalarios y ahora mismo no lo somos”.



Trump terminó señalando que en gran medida es medioambientalista, pero que va a reducir los requisitos medioambientales.



“Yo soy en gran medida un ambientalista, créanme, pero (las regulaciones) es algo fuera de control y vamos a hacer que el proceso sea muy corto”.



El Presidente de nuevo insistió en que su Gobierno buscará mayores empleos para los estadounidenses y que trabajará en nuevas regulaciones y procesos más simples.



“Haremos un proceso breve. Vamos a dar o no el permiso pero se va a saber muy rápido. Y en general vamos a dar los permisos. Vamos a ser muy amigables”, concluyó.



Este lunes, en una reunión con manufactureros, Trump anunció que para conseguir más empleos para estadounidenses podía emprender una reducción masiva en las regulaciones de hasta 75%.



También les prometió una baja radical en los impuestos corporativos (desde 35% hasta 15%), dos medidas con las que pretende reducir el peso del Gobierno federal.