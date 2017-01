Asegura Cristiano no hay “guerra” con Messi

REDACCIÓN Publicada el

En entrevista con el diario chino Dongqiudi, el delantero portugués señaló que la “guerra” con Messi, no existe.

Reconocido por el diario como el mejor jugador de 2016, el jugador del Real Madrid dijo que “Cristiano es Cristiano y Messi es Messi”.

“Para mí, esta guerra no existe. No me gustan las comparaciones pero son parte del negocio. Messi hace lo mejor para su equipo, como yo lo hago para el mío. Somos adversarios porque jugamos para equipos diferentes”, remarcó.

Ronaldo también aseguró que hay un gran respeto entre ambos y agregó que incluso hay comparaciones con sus hijos.

Cuestionado por los abucheos hacia él, Ronaldo mencionó no tomarles importancia, ya que, dijo, no está para hacer a todos felices, y le interesa hacer felices a sus seguidores y a quienes lo respetan.

“Siempre voy a la cama de buen humor, feliz, duermo bien todas las noches. No estoy aquí para hacer a mis críticos felices, sino para hacer felices a mis fans”, contestó.

Sobre cuando piensa retirarse, el delantero merengue confesó que señaló que una vez dijo querer jugar hasta los 41, pero ahora no ha determinado a qué edad es mejor el retiro.

También agregó que no piensa ser entrenador cuando se retire de las canchas, pero no lo descarta.

Hace dos semanas, Ronaldo ganó el premio “The Best” por parte de la FIFA y también fue reconocido con el Balón de Oro por la revista France Football.